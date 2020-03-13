朴敏英最近與徐康俊主演的《天氣好的話，我會去找你》正在熱播當中，劇中溫文爾雅的形象，打破了的以往劇中女漢子或完美情人的形象。自《金秘書為何那樣》，朴敏英開始紅遍東南亞，粉絲除了討論她的妝髮、穿搭，也非常好奇她現實生活又是否像劇中完美？

34歲的朴敏英率直爽朗、不做作，惹人喜愛。（rachel_mypark@instagram）

演戲14年不甘做富二代 大方承認整容

34歲的朴敏英，出道14年，甚少有負面新聞傳出，一直讓人感覺是一位有智慧、大方的女生。朴敏英韓國出生，小時候卻在美國長大，因而英文甚好，面對外國媒體訪問不成問題，也因而與同樣有外國長大背景前少女時代的Jessica成為閨密；據悉，朴敏英也是位富二代，爸爸是醫院院長，但她仍是熱衷於工作，每年都有新作劇推出，認為盡己所能得到的成就感才是幸福；閒時最愛旅行、增廣見聞，加上率直爽朗、不做作的性格，吸引不少觀眾喜愛；在「整容還是秘密」的時代，朴敏英大方承認整容，動過雙眼皮、鼻子、嘴巴，這份勇氣值得人欣賞。

朴敏英與李敏鎬在2011年期間曾拍拖半年。（rachel_mypark@twitter）

曾大方公開戀情「見光死」 30+愛情觀：膽怯又想好好談戀愛

朴敏英主要戲路，都是以浪漫愛情劇為主，因甜蜜曖昧的劇情，而常與男主角傳出緋聞，如朴敘俊、朴有天和宋仲基等，也有「男神收割機」之稱，而她一一否認戀情，出道多年，她只承認過與李敏鎬拍拖。

朴敏英與李敏鎬因拍攝《城市獵人》戲假情真，發展成戀人，可惜又是一段「見光死」的愛情，當時男方比女方更有名氣，聚少離多，二人最終只拍拖半年；雖然不是愛情長跑，但足以令朴敏英的愛情觀改變。分手後，朴敏英上節目《演藝家仲介》時被問到有關愛情時，她指不會再被狗仔隊逮到，只想好好地談戀愛。

我一直很想結婚，希望世界上有一個真正站在我這邊的人，跟我一起共度餘生。 朴敏英

果真，朴敏英都沒有再承認過戀情，她接受韓國雜誌《THE STAR》訪問時，朴敏英說：「以前似乎是（非常投入愛情），但最近變成了膽小鬼。 到了三十代，對愛情的膽怯和擔憂也變多了。」一段感情的意義不在乎時間的長短，而是它對你的改變，雖然朴敏英不能像年輕時，大方戀愛，工作為上，然而她還是覺得「愛」是非常重要的，愛所有的一切。

按圖看更多朴敏英經典韓劇造型==>