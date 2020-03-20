Chanel廣告成網紅打卡熱點　曼谷The Salil Hotel被斥名不符實

網紅酒店評論兩極化 拍照好看住得糟心 網紅酒店在濾鏡加持下自帶仙氣，看著「高級」，很容易衝動行事立即下單。MISS曾「入過坑」，酒店基礎設施、服務水準完全跟不上，住著不舒服也影響了出行的心情，5天的行程住了1晚就退了，真的是交了冤枉錢。

最近又差點訂了一家泰國網紅酒店叫素坤逸57號薩利酒店（The Salil Hotel Sukhumvit 57-Thonglor​）。屬於Salil Hotel旗下，在曼谷有四間分店，每間都自帶網紅氣質，名氣最大的是素坤逸57號分店。

▼▼▼陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）亦曾在此打卡▼▼▼

2017年酒店開業，Chanel在此拍攝廣告片之後，在本地迅速走紅，小紅書上也是一票的好評。吸取了以前的教訓，這次我保持清醒，在攜程和Booking上看到了很多真實的聲音。

這位住客一次性羅列5點。相似的留言還有很多。

這位住客一次性羅列5點。相似的留言還有很多。（Booking.com評論截圖）

香奈兒廣告拍攝地變淘寶大製作集中地

攜程網上有一個滿分評論：「這酒店就適合拍照，兩天不用出門就在酒店拍照。」

嗯？什麼時候選酒店要看拍照美不美了？每個人需求不同我不評論。

那麼，這間酒店究竟有多好看，先放幾張圖片感受一下。

▼▼▼不少網紅曾在此留下倩影，按圖睇睇在網紅鏡頭下的Salil Hotel Sukhumvit 57-Thonglor▼▼▼

+ 3 + 2

光看大門就被吸引，白色大理石外牆，門口還有一塊背景牆，搭配象徵酒店的鳥籠燈飾，好像潮流趴簽到牆。酒店早就被淘寶大軍佔領，聚滿網紅拍照，非常熱鬧。

公共區空間不大，除了接待區，還塞進了開放式Tea Roon提供泰國傳統茶飲和售賣香薰、餐具；住客的早餐也在這裡解決。和其他酒店寬敞的大堂不同，酒店面積不大，佈局倒像是咖啡店。

+ 9 + 8 + 7

最大的亮點是旋轉樓梯，每層樓壁畫內容完全不同，而八層樓又能夠組成一幅完整的大樹壁畫，配上鳥籠燈飾讓人眩暈。我就是被這組照片吸引，出片率極高，難怪有人說可以不出門拍兩天。

頂樓露天泳池能欣賞曼谷城市景色，還提供獨角獸泳圈可以用來拍照。只是泳池很小，建議一早避開高峰期來，還能享受無人的安靜。

房間面積小，衛生堪憂？

背景牆、旋轉樓梯和露天泳池這些網紅元素它都有，當然，網紅們也不會放過在房間堅持拍「大製作」，俗稱復古輕奢風。有基礎房、豪華房和單臥套房三種房型，面積不超過50平方米。房間以白為主調，壁畫和鳥籠燈飾與公區呼應，整體風格簡潔。

豪華客房增加了小廚房，套房自帶客廳，用開放式拱門隔開，面積不大，但配套設施很齊全。除了浴衣，還額外提供一套睡衣。大部分網紅照，都穿著它，酒店很懂如何抓住女生的心。

+ 4 + 3 + 2

標榜是五星級酒店，但體驗完全不行。

首先隔音很差，隔壁開關門或是開關水龍頭都能聽得很清楚。床尾的灰色地毯有很多小屑屑還有部分黑塊，浴簾發黃，床單不夠舒服，也不是很乾淨。浴室圖片也和官方不符，沒有乾濕分離，浴缸上只有一片塑膠簾隔開。

介意的朋友請謹慎選擇。如果說這些小細節是小編吹毛求疵了，但至少房間角落是否乾淨，浴室備品是否合格，床品是否舒適這些是選擇酒店的基本。

位置偏僻，性價比低？

酒店在曼谷素坤逸57號，距離暹羅百麗宮、暹羅廣場等購物中心車程約30分鐘。這裡屬於曼谷日本區，居住很多日本人，周圍有很多好看的咖啡店。

酒店在一條死胡同裡，因此高峰期堵車嚴重，有時出租車也不願開進來，只能步行到路口叫車。

酒店在一條死胡同裡，因此高峰期堵車嚴重，有時出租車也不願開進來，只能步行到路口叫車。（IG@stockholm_penthouse）

網紅酒店定價普遍偏高，這間酒店每晚約780元（以港幣為單位），國慶旺季時高達千元。

和酒店相距不到100米的萬豪每晚不到900元，相比性價比更高。小編希望大家選酒店時不要一味被抖音、小紅書誤導，多看看真實評論。畢竟服務好、房間乾淨、住的舒心這些最基本的才是選酒店的必須要素，僅憑著幾張好看的照片，風險很大。