【曼谷新酒店2019】5間注目豪華酒店　必住全球首間東方快車

曼谷永遠去不厭，想有一個relax又豪華的假期，2019年就有很多4-5星級的豪華新酒店落成，最注目有全球首間「東方快車酒店」選址在曼谷開幕，更可以走上天台Skywalk欣賞曼谷夜景，同時感受古典奢華，快趁新酒店開業早book早享受！

車廂套房模仿《東方快車謀殺案》的小說情節而設計，古典又華麗。（圖片來源：王權集團 King Power Mahanakhon）

1.全球首間東方快車酒店 Orient Express Mahanakhon Bangkok

千呼萬喚始出來，如果是《東方快車謀殺案》的Fans一定對全球首間「東方快車酒店 Orient Express Mahanakhon Bangkok」的開業感到極度興奮！

酒店共有154間標準客房、9間豪華套房及2間頂樓總統套房，還有兩間旗艦餐廳：主打廣東菜的 Mott 32、名廚David Thompson主理的泰菜餐廳 Mahanathi。除了酒店主題吸引之外，位置更非常特別，選址在曼谷最高天空步道的 Mahanakhon SkyWalk大樓，在酒店享受古典情調之餘，更可以走上天台欣賞曼谷夜景，浪漫之至。

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Orient Express Mahanakhon Bangkok 地址 : 114 Narathiwas Ratchanakarin Rd., Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 交通 : BTS Chong Nonsi 站 3 號出口 開業日期：預計2019年第3-4季

Capella Bangkok 是湄南河畔的超豪 Resort，旁邊就是新 Four Seasons 酒店。（圖片來源：Capella Bangkok）

2. Capella Bangkok 河畔超豪 Resort 區

5星級酒店集團 Capella 都會在今年進軍曼谷，選址曼谷最古老的街道湄南河（Chao Phraya River）東岸，是區內豪華Resort地區。Capella酒店連同旁邊重建新起的Four Seasons酒店及服務式住宅，組合成復合式渡假區。如果想享受寧靜可入住河畔別墅，整天欣賞湖景。整間酒店提供100間客房，還有逾9,000平方尺的 Auriga 水療享受Spa護理，餐廳又有米芝蓮名廚Mauro Colagreco主理，在這裡完全有放輕鬆的度假感覺！

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Capella Bangkok 地址：300 Charoenkrung Road , Yannawa , Sathorn , Bangkok 10120 Thailand 查詢：+66 (0)2 658 7888 開業日期：預計2019年第2季開業

重新興建的曼谷四季酒店，樓高達73層，由國際知名建築師Jean-Michel Gathy設計。（圖片來源：Four Seasons Hotel Bangkok）

3.Four Seasons Hotel Bangkok 曼谷豪華酒店區

舊四季酒店在曼谷消失後，興建多年的全新曼谷四季酒店 Four Seasons Hotel Bangkok 在 2019 年重新開業。酒店與旁邊樓高73層的住宅公寓結合，毗鄰Capella Bangkok，同樣可欣賞到湄南河景色。

新酒店共有312間客房，以湄南河莊園為設計主題。而旁邊的Serviced Apartment 則由國際知名建築師Jean-Michel Gathy設計，大樓內更備有四季俱樂部、雪茄房、私人酒窖、無邊際泳池等等豪華設施。

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Four Seasons Hotel Bangkok 地址：Charoen Krung 64，Yannawa，Sathorn，Bangkok 10120 Thailand 電話： +66 (0)2 126 8866 開業日期：預計2019年第2季

除了布吉，Rosewood集團酒店選址曼谷開泰國第2間酒店。（圖片來源：Rosewood hotel Bangkok）

4.商業中心區內酒店 Rosewood Bangkok

Rosewood 酒店集團今年在香港 Victoria Dockside 開業；另一邊廂曼谷Rosewood Bangkok 亦即將開幕，選址繁華的 Ploenchit商業區，新酒店設計造型獨特，將由兩幢相連高樓組成，結構更以泰國傳統雙手合十的問候手勢「wai」為設計意念；而兩幢高樓的中庭更有茂密的花園，與泰國的熱帶環境相呼應。

酒店共有159間客房，部份房間還設有私人露台和Sky Pool，變身繁華鬧市中的Villas。整幢大樓除了酒店佔用的樓層，其餘部份是綜合大樓設施，包括Apartment、辦公空和高級品牌零售店，而這類complex building亦是曼谷大城市中，地少人多的發展新模式。

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Rosewood Bangkok 地址：1041/38 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok, 10330, Thailand 電話：+66 (0)2 080 0088 開業日期：預計2019年第2季

曼谷日航酒店距離 BTS Thonglor 站約3分鐘腳程。 （圖片來源：Hotel Nikko Bangkok）

5.距離BTS3分鐘路程 曼谷日航酒店 Hotel Nikko Bangkok

日航集團旗下的 Hotel Nikko Bangkok，設計主題走日式 style 路線，酒店共有 301 間客房及套房，分別有 Superior、Premier、Club Room、Suite Room、Grand Suite Room 五大種類。因應日本人的細心設計，房間都使用日本 TOTO 品牌的溫水自動清潔廁所，浴室用了泰國高級家居品牌 PAÑPURI 的衛浴用品，部份房間更有按摩浴缸，真正好享受。

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