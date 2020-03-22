【暖男Oppa】嫁給這樣的神隊友最幸福！暖男插畫紀錄可愛育兒日常

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「一轉眼，已到了三十好幾的年紀，不僅找到了終身伴侶，還成為兩個孩子的父親，......，我可以篤定在遙遠的將來，一定會非常懷念現在這段親子時光。」──全希晟（전희성）

南韓知名的插畫家全希晟（전희성）成為爸爸後，在 IG 上發布他的育兒日常，也在 2019 年出版了圖文書《謝謝你，讓我成為爸爸：韓國最受歡迎的圖文版爸爸育兒日誌》。療癒的插畫，讓人看到新手父親的內心小劇場，既溫柔又真實。

《謝謝你，讓我成為爸爸： 韓國最受歡迎的圖文版爸爸育兒日誌》（圖書封面／讀冊生活官網截圖）

全希晟在書籍自序提到，當時在蒐集創作靈感時，發現自己擁有的素材少之又少，才意識到自己和孩子們相處的時光可能不夠。於是，他開始花更多時間陪伴孩子們，也在這個過程，徹底改變了對妻子的態度。他最後甚至說了，「我要把這本書的收入全額獻給健康平安長大的兒子、我的靈感泉源寶貝女兒，以及約定好下輩子還要互許終身的太太。」

在他的作品中，可以看到育兒是夫妻雙方要共同承擔的事；諸如做家事、幫孩子換尿布、帶孩子出門，或在孩子半夜被惡夢驚醒時，給他們一個安全的擁抱......，這些事，爸爸會和媽媽一起，陪伴孩子長大。

▼▼因為，這是屬於我們共同的家。有這樣的伴侶、爸爸，真是一件好幸福的事呀！（按圖放大）▼▼

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透過這些作品我們也看到，父親共同承擔親職，不只是承擔起一個家，也是幫父親自己搭建一條回家的路。這都是我們第一次練習怎麼當爸爸、媽媽，還有當小孩，也許有讓彼此失望，或者煩惱的地方。但無論如何，謝謝我們來當彼此的家人，愛著彼此，然後為這個家努力。 

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「跟這樣的男人結婚，會很幸福」韓國療癒插畫集，看超暖爸爸的育兒內心小劇場

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