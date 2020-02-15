暖心爸爸網購「恐龍模型」畀囝囝冇睇尺寸　送到屋企先知超巨型

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網上購物保障並不高，因為貨不對版的情況經常都會發生，不過也不會及得上一位英國爸爸在網上訂購的恐龍模型如此貨不對版...

故事的主角，好鍾意恐龍的4歲英國小男孩Theo。（Facebook圖片 / Andre Bisson）

英國有一名叫Andre Bisson的暖心爸爸，因為家中4歲大兒子Theo在看了Disney電影《恐龍世紀》後，就向爸爸表示：「希望得到最大的食肉牛龍（Carnotaur）。」而這位暖心爸爸又為了滿足兒子的聖誕節願望，就在一間遊樂場的網站上，以1000英磅（約一萬港元）訂購了一隻食肉牛龍的恐龍模型。據知，他估計模型只有3m長 x 1.5m高，但實在上的尺寸卻令他驚訝...

相信就係睇咗呢套戲，唔知Theo仲會唔會叫爸爸買多兩隻呢？（電影截圖）

終於，隔了兩個多月後恐龍模型送到了！實際尺寸還比他估計差不多一倍，足足5.8m長 x 2.3m高，比一個成年男人還要高。落貨時，運送公司更需要出動吊臂車才可以送到他家門口。這位爸爸將這件事分享到Facebook後，更引來不少網民關注以及英國BBC採訪，他還開玩笑回應網友留言：「簡單來說，就是因為沒有狗當寵物，所以我買了一隻恐龍」。

實際上係咁大隻，屋企花園細啲都擺唔落...

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