【親子關係】是否一個好爸爸有跡可尋　會有這幾個特徵……｜招雋寧

有沒有想過陪子女做運動,跟做好爸爸的角色原來有關?曾有研究指出積極參與子女日常運動的爸爸,他們會照料孩子和與孩子溝通,更容易建立起緊密的情感連結。運動不單促進關係,爸爸落場後更傾向扮演「教練」的角色,與媽媽落場成為子女「隊友」有所不同。 怎樣才算好爸爸?

兩名韓國學者想知道對於當地來說,成為「好爸爸」與陪子女做運動之間有何關係?

學者採取質性研究方式,在棒球會中邀請10位積極長期與子女一起打棒球的爸爸,歷時半年在運動現場觀察他們的互動,並在最後與他們進行深度訪談。

這些受訪爸爸全都是四十多歲的男人,其中四位是家庭經濟的惟一支柱,而他們的子女多數介乎9歲至12歲的小學階段。

傳授技巧和價值 拒學上一代的父職

學者問他們,「你認為甚麼是好爸爸?」

這些韓國男人想起上一代——自己的父親。雖然他們會感謝上一代父親賺錢的養育之恩,但只顧養家,在情感上保持距離,過於嚴厲,均使這些男人決意不重蹈覆轍。

他們眼中的好爸爸是要讓子女感受到父愛。運動場除了是實現父愛的場景,也讓爸爸與孩子建立連繫,教授運動的技巧策略,以及建立內在價值例如負責、團隊合作和競技精神。這些都使爸爸感到自己稱職。

築起子女銘記的共同回憶

一位爸爸提到,棒球是他在童年時與父親僅有的愉快回憶。父親帶他到球場睇比賽,令到他決意陪伴子女打棒球,希望讓子女有同樣的深刻經歷。

學者從幾個類似分享歸納出,好爸爸會為孩子製造良好的共同回憶。

好爸爸的前提是好老公

男人不會自然而然地變成好爸爸。

好爸爸要倚賴與家庭成員的互動,除了自己的父親,與現時太太的良好關係——好老公——亦是關鍵。受訪爸爸表示,做好爸爸角色的前提是「好老公」,包括「幫太太處理家事」和「周末與孩子去玩」。

學者觀察到男人說「幫太太」其實反映平日不太兼顧家事。所以,周末與孩子去做運動分擔了陪伴孩子的親職責任,是爸爸基本的角色。此外,爸爸認為讓太太有自己的空間見見親友。這種協調能滿足太太的需要和對「好老公」的期望。

願意花個周末陪伴子女的男人

韓國電視台近年製作觀察父子互動的爸爸真人騷《爸爸去哪兒》和《超人回來了》等,塑造好爸爸的形象。

學者發現媒體塑造的形象過於簡單。在現實中爸爸要做到媒體那種形象的困難和落差都很大。對於全職工作的爸爸來說,連「花充足時間去陪伴」都做得不足夠。

學者歸納他們的意見,認為在現代社會裡肯在周末裡花時間,陪伴子女一起做幾小時運動的男人,亦算是好爸爸的表現之一。

