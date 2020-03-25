【新冠肺炎】Emma Watson響應荷里活留家挑戰　隔離背後極感人？

「新冠肺炎」持續蔓延到世界各地，今日（25日）英國白金漢宮宣布，71歲王儲查理斯王子確診感染新型冠狀病毒。全球醫療系統都處於緊張狀態，社交網絡出現不少照片，一班醫護人員拿着紙牌，寫：「我為了你而緊守崗位，你可否為了我們而留在家中？」因此也掀起了一眾荷里活名人的「#IStayHomeFor」的挑戰熱潮，到底他們為了誰而留在家中，又在家中做甚麼？

Emma Watson有三個非常重要的理由待在家裡。她寫道：「祖母已超過70歲，因此特別脆弱。母親是糖尿病患者，我最好的朋友是醫療保健專業人員。」 她還分享了前第一夫人Michelle Obama的一些建議 。（ emmawatson@instagram）

IG掀「I stay home for」挑戰熱潮 Emma Watson也響應

疫症蔓延，最佳防疫就是減少社交，留在家中。一眾明星藝人也不例外，除了分享他們在家隔離的日常，美國演員Kevin Bacon就在Instagram上掀起「#IStayHomeFor」的挑戰，引了「六度分隔理論」（即兩個互不相識的人，只要六步就可以互相聯繫），指在家隔離於控制疫情來說十分重要，並標籤了Eton John與David Beckham等名人，要他們列出留在家中的原因。

＝＝＝》下圖看眾荷里活名人的「#IStayHomeFor」的挑戰：

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奧巴馬夫婦二人非常恩愛，早前上載二人廿歲出頭的照片，二人恩愛如昔，在家隔離也不忘放閃。（barackobama@Instagram）

「前第一夫人」米歇爾教路：在家不怕悶要靠⋯⋯

雖則在家隔離是正經事，但突然停止所有社交聚會，一時實在未能習慣。名嘴Ellen DeGeneres就致電米歇爾（Michelle Obama），前美國總統一家在家隔離時都在做甚麼？

米歇爾在電話中分享，指她們一家嘗試計劃他們的每一天，女兒們都在網上上課，而奧巴馬則用電話進行會議，而她亦在家中工作。她說：「我們嘗試讓日子如常地過，但我們也會看Netflix，娛樂娛樂。」她指，雖然「新冠肺炎」帶來極大的負面影響，但往好處想，它強逼一家人聚在一起，能真正的交談，不只看電視與用電戶。她說：「在困難時候，我們擁有彼此、健康，我們不需要其他。而這也是我希望我的小孩學會的事－珍惜你所擁有的，當時候來到，就要懂得分享。」

參考資料：Harpers Bazaar, London Evening Standard