【新冠肺炎】KAWS抗肺炎AR展覽　應境「無眼睇」飄浮中環上空？

疫症肆虐，市民應減少聚集，不少展覽、演出都因此而要腰斬。不過，美國著名設計師KAWS繼去年把躺卧「COMPANION」帶到維港後，是次配以擴增實境（AR）技術，只要一機在手，掩臉「無眼睇」的COMPANION便會出現在中環摩天輪上空，十分「應境」。

香港位於中環的摩天輪是12地標之一，配以COMPANION掩臉「無眼睇」造型，不是有否特別寓意？（Acute Art）

KAWS「抗肺炎式」AR展覽 為期兩星期 「無眼睇」特別「應境」？

疫症肆虐，抗疫完結的日子遙遙無期，就連一年一度的Art Basel都改為網上展覽，不少演出也因此被腰斬。而KAWS就繼去年把躺卧「COMPANION」帶到維港，寓意港人多多休息外，今年的《EXPANDED HOLIDAY》的巡迥展覽就與Acute Art合作，配以擴增實境（AR）技術，把飄浮掩臉「無眼睇」的「COMPANION」帶到大家眼前。

觀眾只要下載Acute Art流動應用程式app，便可透過手機鏡頭看到飄浮的Companion。是次展覽分為三部分，首先由即日到至3月26日（星期四），為期兩星期的公共藝術展覽，展覽佈非洲、亞洲、澳洲、歐洲、中東、北美洲和南美洲等12個標誌性地點，而香港位於中環的摩天輪便是其中一個地標，配以「COMPANION」掩臉「無眼睇」造型，不是有否特別寓意？

另外兩款「展覽」則需付款，包括為期一個月或永久收藏版的COMPANION 「AR雕塑」，觀眾可隨身攜帶COMPANION，隨時隨與它合照，上天下海。

＝＝》更多KAWS在世界各地「無眼睇」照片：

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KAWS 去年在《KAWS Holiday》藝術展中把37米的「COMPANION」帶到維港，除了吸引大量遊客「打卡」，「COMPANION」在各地的姿勢不同，在香港的是躺臥的，其實寓意想要香港人要放輕鬆。（kaws＠instagram）

KAWS的「貼地」藝術的哲學：放鬆、飄浮、看看天空，給自己留多一點時間

KAWS 去年在《KAWS Holiday》藝術展中把37米的「COMPANION」帶到維港，除了吸引大量遊客「打卡」，「COMPANION」在各地的姿勢不同，在香港的是躺臥的，其實寓意想要香港人要放輕鬆。是次以AR方式登場，「抗疫」式展覽，雖然掩臉「無眼睇」特別「應境」，不過飄浮與「交叉眼」一直都是「COMPANION」的重要元素。大家在「打卡」以外，還可以多多了解一下KAWS的「貼地」藝術的哲學。

美國藝術家KAWS原名Brian Donnelly，生於1974年，現年45歲。1974 年出生於美國新澤西的 KAWS，畢業於School of Visual Art，本來只是惡搞時裝品牌街頭海報，畫上招牌「XX」圖樣，卻令他因此聲名大噪。Brian Donnelly起名「KAWS」其實沒有特別意思，只覺得四字排放在一起十分好看，讀起來響亮。他從小喜歡塗鴉，曾在訪問中提到：「第一次對塗鴉感興趣，是當我在文法課的時候，那時我大概如12歲。對於寫作，我甚麼都不知道，我只知道我喜歡到處在鄰里中寫自己的名字。」由紐約街頭，走到潮流尖端，Kim Jones入主Dior的第一個時裝騷，就找來KAWS合作，一個 Dior x KAWS公仔，定價高達7,500美元，而他也曾與Uniqlo合作，產品定價不過二百，但他始終沒有忘記本來的初衷。他卻在訪問中表示，想要自己的作品是大家都喜歡又能負擔的東西。

至於「COMPANION」躺臥或飄浮，KAWS認為世上所有事都充滿張力，是一個壓力很大的時期，希望創作一個作品，着重放鬆，只躺下來、飄浮、看看天空，給自己留多一點時間。