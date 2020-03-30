Kendall Jenner無視疫情捱批　網紅總是愚昧？Chiara以行動抗炎

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，各界都正出一分力，LVMH、Clarins等時裝、美妝界都齊齊協助抗疫。 現今世代，不單是名人的說話有影響力，新一代的職業 -- 「網紅」（KOL／Influencer）同樣極具影響力，身為半公眾人物的他們，一言一行都看在市民眼內，意大利時尚博客Chiara Ferragni 便是好例子。

Chiara Ferragni 有「地表最強網紅」之稱，光是Instagram有1916萬名followers。（chiaraferragni@instagram）

提到意大利時裝Blogger Chiara Ferragni，你可會想起她的Instagram Story都是與品牌合作廣告，又或是她的常常在展示她的名牌手袋，過着令人羨慕的人生，典型網紅形象，但肺炎一事令不少人對她改觀。

網紅始祖不愚昧？捐錢「抗炎」、打破錯誤信息

自發生新冠肺炎，Chiara積極留意情況，第一時間戴好口罩，更在社交媒體呼籲大眾切勿輕視肺炎，她更以個人名義捐出10萬歐元（約84萬港幣），另外也善用自己的影響力，在網上發起眾籌，以援助醫院及新建病床計畫，短短24小時，合共籌到300萬歐元（約2,522萬港元），不少網民都感謝Chiara的付出。

Chiara不單是出錢和做宣傳，也勇於打破一些錯誤資訊，就算對方是名人也沒有留情。早前，名模Kendall Jenner在Instagram中發文表示新冠肺炎指病毒程度只屬輕度，跟流感沒什麼不同，隨即被網民謾罵，同為時尚圈的Chiara也留意到此事，用Instagram影片表示：「請像Kendall Jenner這些名人不要低估問題的嚴重性，更不應該散播錯誤信息。」更標註對方，非常敢言，又指身為有影響力的公眾人物須負起擁有話語權的責任，也希望大家從意大利先前的判斷錯誤汲取經驗。

+ 3 + 2

雖然仍有小部分的網民認為Chiara這樣只是為了曝光率，騙取更多Followers，然而一名坐擁接近2千萬IG粉絲、曾榮登《福布斯》時尚界榜名人榜首的網紅，真的只是為名利？

不少「網紅」因為沒有相對的實力而惹網民討厭。（chiaraferragni@instagram）

「地表最強網紅」Chiara 穿搭風格參差惹劣評

32歲的Chiara，在22歲時已經開始經營自己的社交媒體發跡，未到30歲已經登上《福布斯》兩次、當《Vogue》封面人物 55次、個人時裝品牌全球分店多達400 間、年收入超過 1,200 萬美金（9,301萬港元），有「地表最強網紅」之稱，雖然她粉絲眾多，但Haters也不弱，不少人覺得她愛曬恩愛，炫耀名牌，卻沒有鮮明的個人風格，只是一個滿身名牌堆砌的網紅，可是她仍極具影響力。

按圖看看Chiara Ferragni 穿搭照==>

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品味、風格各花入各眼，總有人喜歡，總有人討厭，在全球正處於水深火熱的時刻，就算是吃買玩樂的網紅也可以透過自己的力量，盡一份社會責任齊齊「抗炎」，Chiara的舉動，未知會不會令香港近日非常安靜的網紅們，以此借鏡？