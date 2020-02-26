【肺炎口罩】長戴皮膚差？記者實測抗暗瘡洗面　水貨價相差近2百

武漢肺炎肆虐，人心惶惶，外出可避則避，避無可避唯有戴上焗促的口罩，雖然化妝一步可以刪卻，然後，口罩戴久了，影響油脂分泌，不只要怕肺炎，更怕生暗瘡，所以護膚步驟是十分重要。

口罩是現在的必需品。（jennierubyjane@Instagram）

相信不只筆者，每一位女生都怕生暗瘡，近日常戴口罩，就算不化妝，臉上也突然多了暗瘡、暗粒，變相回家後面部清潔的動作十分重要；從前筆者不大注重洗面產品，認為精華液、面霜才是重要，直到受暗粒困擾多年，發現一樣好用洗面產品是十分重要，可穩定皮膚、減少暗瘡，而且令之後的護膚產品更吸收。

Epionce 去年推出專為暗瘡肌而設的護膚系列，筆者也用至空瓶。（林珈希攝）

Epionce Purifying Wash

對一般女生來說，Epionce 比較陌生，但身為暗瘡肌的女生不得不認識這品牌。來自美國由皮膚科醫生 Dr. Carl R. Thornfeldt 研發，全經臨床測試，如果看皮膚科醫生，他們也會開 Epionce 的產品給患者，筆者也是經美容朋友介紹開始使用潔面啫哩，發現減少了許多暗粒，讓皮膚變回平滑些。

Purifying Wash 含有溫和的水楊酸，有效治療暗瘡、痤瘡瑕，更可滲透毛孔，有助於防止新的痤瘡形成；它配方溫和，適合每天使用，也可適用於臉部和身體清潔，也正因它溫和，效果不是一星期就會見效（筆者曾也深存懷疑），但用後一個月發現暗粒開始減少，而且它一支230ml（行貨價：$420／水貨價：$230），筆者每天早晚臉部使用，也用了8個月，性價比非常高；另外，雨僑也曾推薦這潔面啫哩，更指可以當面膜用，不過筆者就覺得沒太大分別。

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Tatcha The Rice Polish 潔面粉也受不少外國 Youtuber 喜愛。（林珈希攝）

Tatcha The Rice Polish（Calming）

早年，開始流行使用潔面粉，大受歡迎，Tatcha 也推出了水激活磨砂潔面粉，系列共有4款，給不同肌膚使用，由於膚況慢慢變好，便想找一些可以鎮靜、穩定肌膚功能的洗面產品，當中天藍色包裝的潔面粉便是有效舒緩及鎮靜炎症皮膚，適合敏感性皮膚使用。

The Rice Polish（Calming）含有日本蓼藍植物、米糠、木瓜及大米酵素等成分，主要可改善暗瘡、淡化細紋、改善膚色不均、色素沉澱，筆者暫時使用了2個月，的確減少了爆暗瘡、生暗粒，但不會完全沒有暗瘡，生理期還是會冒一些「白頭」瘡，而「大毒瘡」就甚少在臉上出現了；至於淡化細紋，在筆者肌膚上沒有顯著效果。

整體來說是不錯，鎮靜功效出色，不過價錢略嫌太高（$600 / 60g），對一般學生有點負擔，上班族不妨一試。

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