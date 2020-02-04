【武漢肺炎】時尚界共捐逾4千萬　美妝界捐口罩　網民：沒白花錢

武漢肺炎在全球蔓延，武漢情況嚴峻。中國近年來是外國時尚、美妝界重要的市場，在這非常時期，都向武漢伸出援手，捐款幫助。網民反應，卻不是一面倒讚好？

LVMH集團董事長 Bernard Arnault。（Getty Images）

身為時尚界的兩大「龍頭」LVMH和Kering集團都在1月底宣布向中國的機構、地方政府捐款。

按圖了解LVMH和Kering旗下品牌 = = >

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時尚界攜手捐逾4千萬元

法國LVMH集團（Moët Hennessy Louis Vuitton）因香港社會運動，2019年第四季香港地區收入下跌四成，加上武漢肺炎，情況有待觀察，但面對中國疫症，LVMH也沒有置身事外，在1月27日率先宣布捐款1600萬元人民幣（約1789萬元港幣）：「謹代表全球16萬員工的心願，集團今日向中國紅十字基金會捐贈資金壹仟陸佰萬元人民幣，以幫助緩解武漢所急需的醫療物資短缺。」大陸網民在微博大讚：「沒有白花錢在他家」、「外國企業這樣已經不錯了」，也有網民覺得捐得不夠多：「太少了吧，巴黎聖母院失火不是捐2億歐元嗎？」

Kering集團向來看到社會問題，如古蹟修復、災情﹐都會出手援助，繼早前澳洲大火，Kering集團籌備了100萬元澳幣（約539萬元港幣）捐款，面對疫情，集團向湖北省紅十字會基金會捐出750萬元人民幣（約838萬元港幣），希望幫助受新型冠狀病毒影響的人群，包括對醫院醫務人員和收治患者的人道援助和生活關愛行動，以及培訓和宣傳公共衛生知識及管理。

除了LVMH和Kering因疫情出手援助，還有更多時裝業界捐款 = = >

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Shiseido資生堂行政總裁魚谷雅彥。（Getty Images）

美妝品牌捐錢買醫療物資抵抗武漢肺炎

時尚界出手，美妝界當然也不缺席，日本美妝巨頭Shiseido資生堂先向武漢市慈善總會捐100萬人民幣（約111萬元港幣）；L'oréal集團和Estée Lauder集團分別向中國紅十字基金會捐贈500萬元人民幣（約559萬元港幣）與200萬元人民幣（約223萬元港幣），採購急需的醫療防護物資，如口罩、護目鏡、防護衣等，以及支持抗擊新型冠狀病毒肺炎。

巴黎聖母院於2019年 4月15日發生火災。（Getty Images） 品牌捐款為形象，實是曾「走數」？ 時尚界已不是第一次捐款盡社會責任，去年巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）在4月15日發生火災，把尖塔雙雙燒毀、倒塌，不單是法國人，世界各地都為這歷史建築被無情大火燒毀而覺得惋惜；而修復也不是易事，需要大量人力物力和資金，當時LVMH集團和Kering集團也為此而捐款，但當中發生一些小插曲。 根據《Bloomberg》報道，事件過了2個月還沒有收到集團的捐款，LVMH集團和Arnault家族便發聲明表示，正在與巴黎聖母院基金會達成協議，並按工作進展情況而付款，希望資金用得有所「價值」，而不是「走數」，因而引起大眾討論；據《The Art Newspaper》報道，最後LVMH集團向巴黎聖母院基金會捐出2億歐元（約17億港幣），用作修復工程上，另外，Kering集團則向天主教慈善機構捐出1億歐元（約8億5千萬港幣）。 品牌捐款向來會引起社會關注，皆因全與品牌形象提升有關，從而獲利；同樣，品牌說錯話，也會令形象插水。 到底救災、捐款一事是為了品牌管理，還是發自真心？大概這不是非黑即白的事，針對武漢的捐款是否能確實用到大眾市民及醫護身上，還只是徒具形式？相信又是另一要探討話題了。

（資料來源：《Bloomberg》、《The Art Newspaper》）