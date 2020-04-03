阿嬌名牌手袋牆都輸？楊冪私人公園玩雀　明星隔離豪宅曝光變炫富

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，人人自危，在家隔離。由荷里活到中、港、台藝人，紛紛在社交網絡上分享在家隔離的居家日常，旨在呼籲各位要留在家中，卻引來兩極反應，網民笑指：「這不是另類炫富嗎？我有這樣的家，天天自我隔離又如何？」

藝人鍾欣潼家居隔離拍片，以一櫃名牌手袋作背景。（q_gill@instagram）

巨星在家隔離變「另類炫富」 網友：家中有莊園？健身室比我家還大

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，蔓延各地，各地藝人明星也在家隔離，並在社交媒體上分享家居日常。藝人們也留在家中，做運動，與家人及寵物相處。不過，除了藝人鍾欣潼家居隔離拍片，以一櫃名牌手袋作背景，藝人們分享在家隔離日常，也「出賣」了他們的豪華家居：

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荷里活女星名人呼籲留家 網民反應兩極

荷里活名人也不例外，雖然他們旨在呼籲各位要留在家中，不過卻引來網民兩極反應，笑言這不是呼籲，而是「另類炫富」。麥當娜在自家花園跑來跑去十足去了「草原」、Natalie Portman本身想分享食譜，大廚房卻變成焦點。而Justine Biber夫婦每日在家應該太悶，除了放閃，JB更拍了影片在家挑戰Parkour，椅子間跳來跳去，滑板一塊接一塊的踩，儼如Home tour但間屋卻不見盡頭。網友指：「看明星們訴苦，更映襯自己苦悶！」

到底荷里活巨星的家居如何？原來阿嬌「手袋牆」未算誇張？