【家居隔離】各大博物館開放免費VR之旅 　在家旅遊兼玩過山車？

疫症肆虐，蔓延各地，市民應政府呼籲，減少外遊，留在家中。在家隔離，悶得發慌，除了在家「Netflix and Chill」內外，也可做更有意義的事，不少博物館也在網上免費「開放」，各位即使安在家中也能遊歷世界各地，望梅止渴。

不想只「煲劇」消耗光陰，不如到博物館網站，好好「逛」一下沒有遊客的博物館，即使在家隔離，也能大開眼界，不用飛到高空三萬尺，也能輕鬆「歐遊」。（Monika Braskon@unsplash）

多個博物館網上免費開放 在家也能輕鬆「歐遊」

疫症肆虐，即使早早計劃了悠長假期，也只好作罷。不過，多日留在家中，不想只「煲劇」消耗光陰，不如到博物館網站，好好「逛」一下沒有遊客的博物館，即使在家隔離，也能大開眼界，不用飛到高空三萬尺，也能輕鬆「歐遊」。

筆者推介巴黎的羅浮宮及英國大英博物館，都是旅遊必到地，卻鮮有可能「獨遊」。筆者雖曾到這兩處到訪，但由於行程所限，又有友人同行，顧此失彼，只能走馬看花，未能細心欣賞。在家隔離，正好乘這好機會再次「拜訪」這兩所博物館。雖然開放網上遊覽的博物館很多，但有些只如「Google Map」一般讓你彷如走在博物館中，但羅浮宮及英國大英博物館的網站則較為細緻，設計漂亮，遊客可以在網站上互動，不局限於「走」在博物館內，更能欣賞博物館內的展品。

＝＝》更多網上開放的博物館：

更多世界級博物館「隨意門」：



大都會藝術博物館

所羅門·R·古根漢美術館

美國國立自然史博物館

梵高博物館

梵蒂岡博物館

要是你覺博物館過於沉悶，或能試試主題樂園的「VR影片」，觀看影片，有如在家中坐「山寨」過山車。（影片截圖）

主題公園關閉 在家也能坐「過山車」？

因為「新冠肺炎」，世界各地也有不少主題公園被逼暫時關閉，避免人群聚集。要是你覺博物館過於沉悶，或能試試主題樂園的「VR影片」，觀看影片，有如在家中坐「山寨」過山車－如《冰雪奇緣》（Frozen）、《加勒比海盗》（Pirates of the Caribbean）與《小小世界》（It's a Small World）主題的機動遊戲。當然這些影片未能媲美真實體驗，但既是悶在家，也是一個新鮮的體驗。

參考資料：Good Housekeeping