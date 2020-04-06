有日本食品公司早前推出動畫短片，短短3分鐘，吉祥物小雞不斷遇到令人「燥底」的事，令人大有共鳴！由半夜手機掉在臉上，到坐車時陌生人硬要坐你旁邊，明明是無傷大雅的小事，卻令人「燥底」非常，本以為是「初老」症狀，心理學家卻指出，原來瑣事傷害更大，更解釋了為何情人總為日常分手？

為何公共交通工具上，陌生人總要擠在身旁位置？（影片截圖）

小雞3分鐘「燥底」日常 網民大讚有共鳴

有食品早前推出動畫短片，短短3分鐘，小雞事事不順心，由被途人的長傘打中、躲避途人失敗、雨傘被人拿走、陰魂不散的售貨員⋯⋯不過生日軼事，明明無傷大雅，卻又令人莫名地「燥底」，小雞的日常，又有沒有引起你共鳴？

下圖看小雞崩潰日常，肯定全部你都有遇過？＝＝》

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「燥底」小事放在情人相處課 心理學家：不做家務比「出軌」更傷心？

為日常小事「燥底」，不順心的事累積心頭，秒秒鐘都似一觸即發，本以為是「初老」症狀，擔子愈重，心胸亦愈活愈狹窄，生活說不上不理想，卻也不怎樣滿足，抵不住日常消磨，只好以小事發洩。但是，根據英國《衛報》的報道，「我們為小事苦惱，卻又隨即覺得不應該，因而自責」這矛盾的心理其實是人之常情，而這些日常不順心的小事，其實傷害可比生老病死的創傷更大。

面對伴侶出軌，我們可能更快「原諒」對方，是因為大腦啟動了既定機制？（《夫妻的世界》劇照）

放在情人相處上，不做家務或比「出軌」更傷心。以研究幸福心理的哈佛心理學家Dan Gilbert早早在約十年前就為這古怪的心理作出解釋。

他指出，當真正的壞事發生，人要跨過去，就會觸發一些機制，幫助我們復元。他舉例，女人發現丈夫出軌，她會用盡方法「合理化」她的行為，為維護自己自尊，作一些正確的事；相反地，要是丈夫只是不洗碗，她的「認知防衛」－試圖扭曲或忽略可能威脅情感的事便不會開啟，於是，她會更加生氣，而且會氣很久。

「創傷愈大，痛苦愈大」 竟然是錯？

我們常以為創傷愈大，痛苦便會愈大，但Dan Gilbert卻指出事實並非如此。雖然，為瑣事煩心似是庸人自擾，但或許只是我們未夠了解痛苦，痛苦沒有客觀標準。所有痛苦都類同，不管是男友不夠細心，還是他出軌不忠，傷害最深、留在心頭的，未必是最壞的事，這就解釋了為何那麼多「還不錯」的情侶，沒有背叛出軌都會走不下去，真令情人分開的正是那些，看起來「無害」的日常。

參考資料：日清食品グループ公式チャンネル、The Guardian