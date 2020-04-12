美國歌手Halsey因與Justin Bieber合唱而爆紅，獨特唱腔又被歌迷譽為「歌聲有毒」。Halsey年僅25歲便因子宮內膜異位症歷經三次錐心之痛的流產。自2014年出道，她便憑大熱合作歌曲《Closer》獲得Billboard百大熱門歌曲和最佳舞曲，更獲得數項音樂新人獎和最佳造型獎，雖然在不少音樂頒獎台都可看見她亮麗的身影，但風光背後的Halsey卻一直在波折坎坷的路走過來。

曾遭性侵 患上躁鬱症 更被父母趕出家門

主唱The Chainsmokers歌曲《Closer》的歌手Halsey表示2020年世界巡迴演唱會《Manic World Tour》完結後，會休息一段日子 (ig@iamhalsey)

有「流行音樂未來」之稱的歌手Halsey，每每在台上演唱大熱歌曲《You should be sad》、《Without me》和《Closer》時，總能憑著動人心弦的歌聲和演繹的情感，成為整個舞台備受注目的一顆巨星，自信的樣貌彷彿向觀眾述說着：「這個舞台只屬於我一人。」但築成現年僅25歲的Halsey，有如此個性魅力和有着一把會說故事的聲線，全是靠她背後沉重年輕的人生歷練。

歌手Halsey能夠獲得今天的成就都是得來不易 (ig@iamhalsey)

Halsey生於種族融合的家庭，父親是非裔美國人而母親是一位白人，因此自小便活在種族分歧當中，更因多次搬家關係讓她在需要被了解和關心的時候，缺失了朋友關心和支持。有一次，她終究認識一位誤以為可交心的異性朋友，對方說會教她彈結他，說心事，可對方卻在Halsey放下真心時，肆意進入她的隱密位置，奪走她的身體，那年她才8歲。

「只差那麼一點我就去做妓女了」 Halsey

「我不想讓別人進入我的身體，以換取我下一餐的溫飽。」 Halsey

壓力、不被了解和遭性侵的經歷讓她在16歲時患上躁鬱症，更因而自殺。厄運纏繞着Halsey，19歲那年她更因小事遭到父母趕出家門，無家可歸。當時了無分文，即便認識一位提供她住宿和溫飽的男友，雖最後明白對方只視她為禁臠，肆意操縱她的身體。可幸，上天也為她打開了一道門，在她意志消沉時，她遇上一位音樂製作人，創作了她第一首成名曲《Ghost》，用歌聲說着自己與前男友的故事，但那時的女孩現已蛻變成一個獨立自主的靈魂，只管追隨自己內心的世界，她更把自我經歷寫成歌曲，以靈魂歌聲唱出內心世界。

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25歲便歷經三次流產 演唱會前忍痛吃止痛藥續上台演唱

Halsey直言不諱說自己是一位雙性戀者，並曾與女性相戀(GETTY)

Halsey直言不諱說自己是一位雙性戀者，曾與女性相戀、饒舌歌手G-Eazy和現與英國男星Evan Peters戀愛中，雖然她經歷性侵事件，但她仍然相信愛情，勇敢去愛人，她在接受《衞報》（The Guardian）訪問時提到自己曾經三度流產的痛，有一次流產時正快將要演出，但連拒絕上台演唱的機會也沒有。在2015年，Halsey人氣在全國高居不下，在舉行演唱會時，她卻因為子宮內膜異位而意外流產，她只好吃了止痛藥，包着成人尿布且強忍痛楚和傷心來登上舞台，那時她認為自己當紅又如何，卻沒有選擇權，只是一個商業的傀儡。

饒舌歌手G-Eazy曾與Halsey多次在公開場合放閃(GETTY)

『妳想要當個幸運而無知的人，還是承受悲痛而慬得世故的人？』」 Halsey母親

「躁鬱症使我更有同理心，讓我對周遭發生的事物更能夠感同身受。」 Halsey

雖然後來的Halsey也再次懷上孩子，卻因為女性病關係而又再次失去孩子，不過她卻以曾遭性侵、患上躁鬱症、三餐不繼和流產經歷，提示更多人要關注女性人權、種族歧視和社會問題上，她說：「當所有人都獲得自由，此時我們才是真正的獲得自由！」。

Halsey也不斷參與社會上的女性平權活動，更以歌聲帶動更多應被討論的社會問題，令到社會被忽視的一份子也可以活出自己的人生。雖然Halsey也許走得跌跌撞撞的，痛苦佔據她的年少時間，卻讓她更懂得更多人情世故和更有同情心，看到更多人的需要，鼓勵自己多作嘗試，不要害怕犯錯，也讓她散發一種獨特魅力和氣質，成為一個激勵更多人的勵志故事，也讓人明白人生不一定需要完美，一點的不完美才是真正令人回味的人生。

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資料來源：The Guardian，The Guardian，inside，the 2018 Women's March in NYC