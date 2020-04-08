年僅18歲的美國歌手Billie Eilish紅遍全球，她更憑《Bad Guy》獲格林美年度製作獎。年紀輕輕的她，風格獨特，但反叛只放在創作上，早前她在Instagram的限時動態上談到「新冠肺炎」，呼籲大家要認真看待疫情。近來，她更推出自己設計的填色繪本，在網上下載只需1元美金。

8歲紅透全球絕不簡單，被稱風格詭異，甚至有在歌曲中剖白有自殺傾向，卻十分喜歡Justine Bieber。（billieeilish@instagram）

Billie Eilish年紀輕輕，已成格林美獎大羸家，不單為電影《007：生死有時》（No Time To Die）創作及演繹同名主題曲，早前更在Instagram的限時動態上指自己也曾輕視「新冠肺炎」，現在便知道那是十分愚蠢的想法。18歲紅透全球絕不簡單，患有妥瑞症的她卻不喜歡被標籤，身體會不由自主抽動加上造型歌曲風格詭異，甚至在歌曲中剖白有自殺傾向，皆令她顯得與眾不同。唯一跟同年齡女生相似的，可能是她十分喜歡Justine Bieber，下圖知多一點點＝＝》

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為曾輕視疫情反省

向來非常有自己想法的Billie Eilish，在Instagram的限時動態分享：「仍然有很多年輕人去夜店、海灘等地方，這樣是很不負責任的行為，讓我來說明一下。最好的說明方法，就是我看待這件事的態度如何轉變。」事緣疫情之初，她曾輕視疫情，甚至有死不足惜的念頭。「我想『我才不當一回事，我還年輕就算中招也沒甚麼大不了，就算會死我也不在乎！』但我想說這是一個很愚蠢的想法。」

Billie Eilish就推出自家設計的填色畫冊。（blohsh@instagram）

推出自家設計填色畫冊 「在家隔離」也可以1元美金網上下載不只是社交媒體上的反省，Billie Eilish為了讓居家隔離的粉絲們解悶，最近推出自家設計的填色畫冊。畫冊的實體書以10元美金出售；不過，鑑於疫症肆虐，人人「在家隔離」，Billie的網站也有出售「PDF版本」，猶如自由定價買家最低可以1元美金購買畫冊，而是次畫冊的收入都會捐贈給聯合國兒童基金會，非常有意義。