自網絡掘起，衍生出來的職業，如Youtuber、Blogger、網紅（KOL／Influencer）等，都成為半個公眾人物，他們成為明星以外的宣傳媒介，不同廠商、公關都送試用品給他們，希望吸納不同顧客群，也因而他們常「收禮物收到手軟」，有些更要另租倉庫擺放；讓我們一同竊探網紅的收藏有多誇張。

大陸網紅「深夜徐老師」徐妍在行內的知名度是數一數二。（深夜徐老師微博）

浮誇不造作吸納997萬粉絲 生活變得奢華

「深夜徐老師」徐妍是一位90後的大陸網紅，經營了5年管理社交媒體，在微博坐擁997萬粉絲，現在已經成立了自家媒體公司「深夜發媸」，是大陸數一數二的知名網紅，2018年更入選「福布斯中國30歲以下精英榜」，號召力驚人。

出錢出力辛酸不為人知？

徐妍主力是分享時尚資訊、穿搭，曾去Gucci、Prada和Fendi的時裝騷，現在她也有涉足美妝界，不時會拍攝不同的妝片，又與品牌合作推出開箱文；對於製作，徐妍從來都不吝嗇，她為了找韓國星級化妝師化妝，花了10萬人民幣（約10萬9千港幣）；出席時裝周，她又會自己花錢買一套品牌服飾，動輒都是上萬元，令粉絲都欣賞她；從國內大學畢業到當上網紅，徐妍人氣愈來愈高，觀眾都喜歡竊探她的生活，她也樂於分享她的生活，人氣高同時令她收入大增，生活也開始奢華，她被邀請坐私人飛機、入住2萬一晚酒店，世界各地到處飛，奢華生活令人驚嘆。

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徐妍收到的化妝品、護膚品多不勝數。（深夜徐老師微博）

網紅收公關品會有多誇張？用倉庫來計算吧

徐妍知名度甚廣，公關試用收到連她自己也不知道有甚麼，更要放在倉庫中，徐妍為了滿足觀眾的好奇心，便曾拍片分享她收藏了價值百萬商品的倉庫。倉庫空間大概有一間房間的大小，裡面都有多個層架，擺放着產品，女生喜歡的品牌，如Jo Malone、Tom Ford、La mer，幾乎只要說得出的品牌都能在倉庫中找到。

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內地網紅「炫富」 是粉絲寵出來？惹人羨慕時，也有吐槽的聲音：「裡面50％估計以後過期後都還沒用」、「我的天，這不是倉庫這是寶藏庫吧。」 、「每次都是打著『我不是想炫耀』的旗號，卻做著炫耀的事情。」雖然徐妍有別於一般的炫富網紅，她也是應粉絲要求公開倉庫，甚至最後送出一車禮物回饋粉絲，但被罵聲音仍不絕於耳。現今的網紅文化引起不同的討論，網絡紅人憑什麼吸引品牌的目光，無不是以粉絲人數及個人風格作為基礎。粉絲以什麼原因追蹤偶像、網紅，以至購物目的是因為真實需耍，還是因為人有我有的虛榮心等，或比起網紅是否「值得」，到底憑什麼，甚至是否在炫富，更應該三思。

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（資料來源：深夜徐老師）