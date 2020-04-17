【永遠的君主】李敏鎬NETFLIX新劇帥爆登場 單眼皮女主角被負評？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，大家多留在家，最好的抗疫解悶活動就是來一場煲劇馬拉松！2020 NETFLIX有不少人氣韓劇上線，年頭的《愛的迫降》、《梨泰院CLASS》、《屍戰朝鮮》都看完了？不妨期待一下即將上線的《The King：永遠的君主》由長腿男神李敏鎬主演，在預告中帥爆登場，隨即引起一翻熱論。

在家千日好，和家人一起煲劇，解悶一流。NETFLIX熱播的韓劇你看過多少套？

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2020年都未過一半，NETFLIX已經推出多套極具人氣話題性的韓劇，令人追劇追到欲罷不能。以上韓劇都上線了一段時間，韓劇迷們都追看完畢，還有什麼好看的呢？放心！今個月上線的《The King：永遠的君主》未播已引起網民熱烈討論，特別是由超級帥氣的長腿Oppa李敏鎬主演，在預告中穿起華麗帝王服、騎白馬、划雙槳艇、打籃球，還有海軍造型，「我在尋找除了我沒人能找得到的那個人，我曾愛過的人」等浪漫對白，難怪網民都說不禁尖叫，帥得令人招架不住！不過，女主角就似乎不是很討好，單眼皮的金高銀卻受負評，被網民批不夠亮眼！

李敏鎬神還原白馬王子。（Instagram@sbsdrama.official 17）

按下圖看《The King：永遠的君主》的劇情介紹：

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/17）

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