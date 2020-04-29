繼pillowchallenge後再掀新challenge　今次唔用枕頭用棉被！

歐美國家實施居家隔離邁入第二個月，許多時尚部落客發揮創意，不僅在家拍搞笑影片Tiktok、運動教學包括最近很夯的枕頭裙挑戰 #quarantinepillowchallenge，這幾天，部落客們再出奇招，發起「棉被裙挑戰 #duvetchallenge」，將棉被或床單塑形成禮服並用皮帶固定住，形成平口、前短後長的白色洋裝，網友留言：「乍看之下還真有點像訂製禮服。」、「想請問是哪個名牌禮服？」

以純白的棉被或被單包圍繞在身上，將胸口整理出波浪或荷葉平口，如果要性感一點，也可以創造V型胸口設計，並將側邊形成高衩，最後用一條較寬的腰帶固定，簡單卻充滿視覺效果。

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過長的棉被甚至可以成為小孩的洋裝，絕對是最吸睛的「母女裝」。除了白色棉被，印花、碎花等浪漫棉被也加入挑戰，薄薄一件包圍在身上，再搭個草帽或墨鏡，即可成為在家度假的浪漫洋裝。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：繼枕頭裙挑戰 ，歐美部落客再掀「棉被裙挑戰 #duvetchallenge 」，宅家也能走紅毯！】