朋友並不需要多，正所謂「人生得一知己足矣」，這句話很適合用來形容黃翠如和唐詩詠的友情。在真假難分的娛樂圈中，她們的友誼更是難能可貴，兩人的閨密日常就如普通女生一樣，平凡但卻真摰。

唐詩詠和黃翠如是娛樂圈中感情要好的閨密。(wongtsuiyu@IG)

不會缺席對方的生日

黃翠如為唐詩詠慶祝39歲的生日，友誼情深。(wongtsuiyu@IG)

5月3日是唐詩詠39歲的生日，好姊妹黃翠如則一如既往地為她慶祝生日，更在Instagram發佈了慶生的帖子，並留言：

不祝福你多餘的，就祝福你，健康、幸福，這些日子，最好的甜品就是友誼。

話語中顯露出兩人深厚的感情，從兩人的Instagram上不難看得到，每年兩個人一定會互相為對方慶祝生日，即使再忙不能在正日慶祝也要後補，從來不會缺席對方生日。即時大時大節的日子，二人也是形影不離，總會在對方的家中出現，如同家人一般的存在。

黃翠如和唐詩詠互相為對方慶祝生日：

經過旅行考驗的都是真友情

唐詩詠和黃翠如順利通過旅行的友情考驗。（wongtsuiyu@IG）

經常都說和好友一起去旅行就是考驗友情的機會，很多即使平常出街能相處得很好的朋友，旅行回來後一樣能反面。但是唐詩詠和黃翠如卻輕鬆過關，她們的旅行悠閒又隨意，沒有意見不和的爭執，沒有等待對方的不耐煩，有的只是隨心而行。黃翠如曾在她們旅行的舊照上留言：「很遊客的自拍照，這樣隨意的我們，也很好。」

能讓她回味的旅行，當中的回憶肯定是快樂又珍貴的。不難看到，兩人也是一凹一凸，一個負責出主意，一個負責陪伴。黃翠如旅行後想念旅程中沒有吃到的Pizza，唐詩詠則說：「因為你話好肚餓，唔等嘞。」原來朋友也可以打情罵俏般，這樣的互動更突出兩人的感情。

黃翠如和唐詩詠閨密的約定：結伴去旅行。（wongtsuiyu@IG）

旅行中願意作出配合和讓步，也是友誼的考驗之一。黃翠如還曾在一張兩人擺著有趣甫士的照片上留言：「我要她跟著我擺Pose影相，她就跟著。」一個能陪著對方瘋又不嫌棄你的朋友，就已經很足夠了。

按圖看更多黃翠如和唐詩詠的旅行趣事：

不論開心或傷心 總有對方在身邊

唐詩詠獲得影后時，黃翠如衷心為她感到高興。（wongtsuiyu@IG）

黃翠如和唐詩詠的認識也是源於一個男人，洪永城。洪永城和黃翠如是多年老友，而唐詩詠和洪永城曾經是戀人，因此黃翠如和唐詩詠因此而逐漸互相認識，因了解加深繼而成為閨密。當唐詩詠和洪永城分手時，黃翠如撇下洪永城陪伴好姊妹，為對方療情傷，一有空就約唐詩詠出街，不讓她有時間傷心，當唐詩詠的事業不如意時，黃翠如也會鼓勵她，為她打氣。當唐詩詠獲得影后時，黃翠如也衷心為她感到高興。不論開心或傷心，總有對方在身邊陪伴，黃翠如曾經在Instagram公開向唐詩詠發表閨密情話：

在工作的環境找到一個人哭不容易。

這樣的友情，難能可貴，雖然兩人身邊都有各自的好朋友，但是她們在對方心中的地位肯定舉足輕重。

按圖看更多黃翠如和唐詩詠的「閨密日常」：