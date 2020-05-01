由於近年環保議題愈來愈受重視，很多消費者也愈來愈關注品牌的企業社會責任，特別是經常傳出血汗工廠、黑工等醜聞的時裝界，眾多時裝品牌被推上了問責台。因此不少品牌開始著重經營形象管理，實行全面改革，使用環保物料、關注社會議題等等以履行社會責任，從以提升消費者對品牌的好感度。

近年環保議題愈來愈受推崇，很多消費者也愈來愈關注品牌的企社責任。(chnge@IG)

英國非牟利組織「時裝革命」(Fashion Revolution)一直致力推動時尚產業的可持續發展，在4月22日就發表了第5屆的「時尚透明度指數」報告(《The Fashion Transparency Index 2020》)，針對全球250個時裝品牌及零售商作出調查，分析品牌在可持續發展、企業道德、有否公開供應鏈、環境負擔成本、工人薪酬待遇等多方面進行評估並排名，結果卻令人詫異。

英國非牟利組織Fashion Revolution發布了最新的「時尚透明度指數」報告。(fashionrevolution)

報告中指出，透明度最高的品牌由平民品牌H&M集團獲得，高達73%，隨後較為知名的則是69%的Adidas和Reebok、60%的Marks& Spencer、57%的Puma等等，最令人意外的是眾多奢侈品牌中透明度最高的是Gucci，但卻僅有48%，緊隨其後的就是33%的Hermes，而女生最愛的Dior和Chanel更只有26%和11%，甚至還有以0%包尾的品牌例如Tom Ford、Max Mara等等。

H&M集團以70%透明度指數打敗眾多奢侈品牌登上榜首。(H&M官網)

平民品牌H&M其實早在2013年已經成為全球最早公開供應商名單的時尚零售品牌，近年致力改善服裝的製造材料，改用再生棉花代替傳統棉花，而且每間零售店舖都設有舊衣回收服務，增加大眾的環保意識。今次報告中H&M集團更成為了首個透明度指數超過70%的時裝品牌，是時裝界的典範。除了社企形象之外，H&M的服裝風格也不停地在進步，H&M也曾經被批風格怪異、難駕馭、廉價等，但是隨著品牌愈來愈年輕化，服裝的風格也變得緊貼潮流，而且百變多選擇，在眾多「速食」時尚品牌中頗受年輕人喜愛。

2020年H&M春夏必入手推介：復古宮廷風系列

2020年的時尚界仍然流行復古潮，宮廷風、碎花長裙、方領等等都是今年流行的復古元素，而H&M春夏季就注入了這股風潮，不但推出了多款青春活力的碎花裙，而且出現不少復古的細節設計，如方領和公主袖的短版上衣。

H&M2020年春夏季注入了復古宮廷元素，更受年輕人歡迎。(H&M官網)

要知道H&M以往的衣服不是超窄身便是超大件鬆身，對於嬌小和微胖身形的女生來說一點也不友好。但這批春夏季新款則是什麼身材的女生都可以輕鬆駕馭，而且混合了古典又摩登的風格，最重要的是價錢十分親民易入手，最便宜的約HK$80就可以入手一件上衣，趁著轉季添置新衣就最好不過了。

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