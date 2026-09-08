范冰冰美白秘方｜女星范冰冰來港參與時尚品牌FERRAGAMO於中環置地廣場的全新精品店開幕活動，並觀賞最新 2026 秋冬系列。她以俐落髮型及金屬色禮裙，突顯出白皙及滑嫩的膚質。現年44歲的范冰冰，是娛樂圈中的美容達人，被稱為「美白狂魔」，連同樣身為保養達人的台灣女星小S（徐熙娣），都曾在節目《康熙來了》中，認證范冰冰的皮膚極好。



女星范冰冰來港參與時尚品牌FERRAGAMO 2026秋冬系列預覽活動。(01女生)

范冰冰曾為日本著名美容雜誌《美ST》拍攝封面，不同於以往的濃妝艷抹或者奇怪造型，日本妝容講求簡單、柔和，封面的范冰冰皮膚透著自然光澤，白滑又細膩，更被讚是「四千年一遇的美女」。雜誌更透露范冰冰拍攝當天是敷著面膜進入錄影廠的，眾所周知范冰冰很喜歡敷面膜，但是她的好皮膚也並不是單靠敷面膜就有的。

范冰冰曾經公開自己美白養生的飲食方法，除了外敷之外日常飲食也很重要，這樣皮膚才可以從内到外透出好氣色，散發自然的透白光澤。

范冰冰美白秘方｜煥膚要喝「兩種水」

被稱為「美白狂魔」的范冰冰擁有白滑細嫩的肌膚。(bingbing_fan@IG)

范冰冰原來除了經常使用美白護膚品，更是靠「內服」來達到美白嫩肌功效，「自製水」更是她每天絕不離手的養生好物。兩種范冰冰日常愛飲的「自製水」非常簡單易做，各位女生也不妨參考一下吧！

紅棗枸杞水

范冰冰指她不喜歡飲白開水，覺得淡而無味，而且任何有「顏色」的水她都盡量不喝，例如汽水、珍珠奶茶等等。一年四季中她基本都只喝2種水，從9月到3月的寒冷時間她會經常泡紅棗枸杞水來喝，製作方法也十分簡單。

製作方法：

首先準備10幾顆枸杞和3到4顆紅棗，因為紅棗核比較容易上火，所以要把紅棗的核拿走，然後把這些材料放到熱水中浸泡再放到熱水壺中保溫，堅持喝有補氣血的作用。范冰冰指如果天氣再寒冷一點的話，她就會加一點薑粉或者是薑片，有驅寒的作用。

范冰冰指自己經常熱水土壺不離手，裡面裝的就是紅棗枸杞水。(范冰冰@微博)

檸檬水代替白開水

剩下的其它時間基本上范冰冰都會用檸檬水來代替白開水，檸檬含有豐富的維他命C，除了美白之外還可以加強免疫力，代替水喝更有益處。她會在前一天晚上把檸檬切片，然後用熱水泡在一個玻璃壺裡面，有些女生會把蜂蜜加入檸檬水裡，但是范冰冰怕會致肥所以很少加。檸檬水放到第二天就剛好可以喝了。

范冰冰平常都會用檸檬水來代替白開水飲用。(范冰冰@小紅書)

范冰冰美白秘方｜燉花膠補充膠原蛋白

膠原蛋白對於女人來說非常重要，但是隨著年齡增長就會不斷流失，范冰冰表示目前為止覺得最有效的補充膠原蛋白的方法就是吃花膠，她也會經常燉花膠來吃，一次煮較多的份量，隔天早晨和中午都可以喝。因為花膠含豐富的蛋白質、膠原蛋白及骨膠原，可以對抗皮膚老化及增加皮膚彈性，對女性很有益處。

范冰冰認為最有效的補充膠原蛋白的方法就是吃花膠。(范冰冰@小紅書)

范冰冰在小紅書分享她日常服用「對皮膚好」的營養補充品。(bingbing_fan@IG)

范冰冰美白秘方｜懶人必備營養補充品

經常會聽到「抗氧化」這個名詞，其實即是抵抗皮膚老化，主要是對抗身體每天都會產生的自由基，而皮膚老化、色斑、暗啞的罪魁禍首就是自由基。范冰冰表示抗氧化也是她很注重的事情，因為工作忙碌又吃不定時的關係，她會以吃營養補充品來代替從食物中攝取營養，她會吃葡萄籽精華來抗氧化，減少皮膚的炎症和敏感，而且對抗紫外線也很有幫助。

另外還有血橙膠原蛋白和蔓越莓汁也是她的愛物，她指血橙膠原蛋對皮膚和頭髮都很有益處，堅持喝的話精神和氣色也會變好。而蔓越莓汁更具有很強的抗氧化功能，范冰冰表示堅持喝一段時間最大的感覺就是皮膚不容易長斑點之外，由於蔓越莓還可以預防女性的泌尿系統產生炎症，連經痛都減少了。

按圖范冰冰推介的營養補充品：

不過范冰冰也有溫馨提示大家，每個人的體質都不一樣，因此對她有效的方法不一定在別人身上有效果，最好就是根據自己的體質，制定一套適合自已體能和體質的營養補充方案或是在服用前先請教醫生及專業人士。