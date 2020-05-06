有「電視劇女王」之稱的陳喬恩早前在大陸節目《女兒們的戀愛》中邂逅大馬富二代Alan並陷入愛河，41歲的她終於有新戀情，粉絲們都倍感快樂和安慰。沈浸在熱戀中的小兩口還經常在社交網站放閃，甜蜜又幸福。不過早前微博上就疑似因為一條片段而傳出陳喬恩懷孕的消息，更引來她本人親自澄清只是一場誤會，原來一切都只是「胖了」的錯。

41歲的陳喬恩在大陸節目邂逅大馬富二代Alan並火速相戀。(《女兒們的戀愛》劇照)

早前在微博上瘋傳了一條陳喬恩的短片，片段中的她穿著黃色針織長毛衣，顯得身形十分臃腫，而且網友表示因為她走路的姿勢很奇怪，像是孕婦一樣，所以才會認為她懷孕。陳喬恩看到傳聞後立即拍片澄清，她聲稱自己只是胖了並沒有懷孕，而且她最近正在實施減肥計劃，目標要在「10天內減掉3公斤」，更向大家公開了她的私人教練給她的醫院減肥餐單，希望大家也減肥成功。

陳喬恩幸福肥「胖了」似懷孕?

「胖了」的陳喬恩表示要進行減肥挑戰，目標要在10天內減掉3公斤。(陳喬恩@微博)

陳喬恩公開「西柚減肥餐單」 2個半月可勁減52磅?

陳喬恩於網上公開減肥餐單。(陳喬恩@微博)

這份餐單表明原是設計給有心臟問題，而需要快速減肥而進行心臟搭橋手術的病人，在陳喬恩上載的圖片文字可見，如果遵照食譜的食法，就可以在「2個半月內減掉52磅」。方法是依12日為一個循環，然後再停2日，如果想要繼續減磅就重覆餐單12日，再停食2日，以這個模式進行直至減到理想的體重為止。

餐單上也有指出整個減肥食譜的重點是西柚，除了西柚之外，其它食物的份量都可以隨意，直到飽肚為止。很多女生減肥都會以節食的方式，但是這個餐單主要是以不吃澱粉質為目標，而且可以進食肉類，不用捱餓地瘦身，在執行上似乎不太不太困難。不過再重點提示大家，每個人的身體狀況也有所不同，建議進行前先咨詢專業人士意見，不要盲目跟從餐單減肥而損害健康。

按圖看陳喬恩公開的減肥餐單：

+ 5 + 4 + 3

陳喬恩公開的西柚減肥餐單內指出可以在2個半月內減掉52磅。(陳喬恩@微博)

按圖看更多陳喬恩美照：

營養師點睇「陳喬恩減肥餐單」?

註冊營養師Angela就指出這個減肥餐單是由昔日的「西柚減肥法」轉變出來，餐單的特點就是每頓飯前進食西柚。由於西柚含有水份較多，因此飯前進食就可以增加飽肚感，幫助控制食量，但Angela指出西柚對於消脂方面則暫時沒有研究可以證實。

短時間減走的大多都是水份

另外Angela強調快速減肥其實會加重身體的負荷，有機會減低新陳代謝。此餐單中沒有任何澱粉質和碳水化合物的成分，即使在短時間內減到磅，減走的也大多是水份而不是脂肪，而且飲食中只有蛋白質的話很容易會造成營養不夠均衡，從而導致肌肉流失得更快，身體肌肉量少的話就更難消脂，而長期不攝取澱粉質也會讓身體的免疫系統變差，不能提供足夠的能量予身體有效運作。

營養師Angela指出快速減肥反而加重身體負荷，有機會減低新陳代謝，更容易肥。(unsplash@Bill Oxford)

因此Angela建議最佳的減肥方法，就是均衡飲食加上每日20分鐘的運動。如果想要嘗試這個陳喬恩減肥餐單的話，最好就是在餐單加入適量的澱粉質，當然最好避免高GI(升糖指數)的澱粉質食物，例如白麵包、薯仔等等，但卻可在早餐中加入麥包、粟米粥、蕃茄通粉等低脂高纖食物，而且盡量不要進食含高飽和脂肪的煙肉，特別是心臟有問題的人士，也最好不要使用牛油烹煮，注意採用「低油、低鹽、低糖」的飲食更能健康地減磅。