闊別熒幕2年的江欣燕再次回歸，今年52歲的她在新劇《十八年後的終極告白》中嘗試挑戰母親角色，劇中的江欣燕擁有事業和表面幸福美滿的家庭，但原來丈夫背後卻還有另一個家，現實中的江欣燕愛情路上同樣崎嶇，面對離婚她看得雲淡風輕，因為雖然她失去了婚姻卻找回了自我。

52歲的江欣燕在新劇《十八年後的終極告白》飾演媽媽角色。(《十八年後的終極告白》劇照)

江欣燕的娛樂事業一直發展平穩，但是她的感情世界卻諸多不順。她在參加TVB新秀歌唱比賽時認識了張衛健，投緣的二人很快就戀愛了。可惜有指二人最後因性格不合而分手，只維持了短暫的5年戀情。

江欣燕和張衛健曾經大有一段人短暫的5年女戀情。(江欣燕@微博)

其後江欣燕遇上了商人吳積遜，兩人拍拖到結婚一起走過22個年頭，婚後她和吳積遜經常出雙入對，表現十分恩愛, 江欣燕也漸漸淡出了幕前，做幸福少奶奶，可是結婚12年後江欣燕突然公布離婚消息，結束多年感情。有傳導火線是因為吳積遜婚後經常傳出偷食緋聞，又有酗酒等惡習，最後忍受不住才決定離婚。

江欣燕表示不愉快的婚姻曾經讓她過上了一段糜爛的日子，迷失在日夜顛倒、飲酒玩樂的紙醉金迷生活中，最後才狠下決心和前夫分開，花了很長的一段時間才走出了陰霾。回望往昔，江欣燕感到心境豁達，表示從這段婚姻中獲益良多，離婚更不是污點。她認為這段結姻曾令她迷失自我，但是她學會了包容，而且現在單身反而找回了很多樂趣， 有更多時間專注於自身。

江欣燕和吳積遜大在2013年宣佈離婚，結束12年的婚姻長跑。(江欣燕@微博)

離婚後的她生活一樣多姿多彩，雖然沒有愛情的滋潤，但年過50的江欣燕依然保養得宜，離婚至今雖然有前夫吳積遜不斷換畫的消息，但她仍然是獨身一人，但她也很享受現在的單身生活，寄情於工作和家人，經常會陪家人或旅行，不會讓負面的情緒影響自己。每次在公開訪問被提及離婚一事，她也表現豁達，面對愛情也是不慌不忙，明白經歷離婚並不是代表失敗，反之更學會善待自己，或許曾失婚的女人就如江欣燕一樣，更是懂得，沒有什麼比自己的快樂來得更重要。

江欣燕離婚後一直維持單身，但年過50的她依然保養得宜。(江欣燕@微博)

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如何可走出離婚之痛？

基督教香港崇真會臨床心理服務的一份報告就議建了女人在經歷離婚後，走出陰霾回到正常生活的方法。離婚可以說是一個巨大的生活改變，同時對於精神上有很大的衝擊，情緒很容易會崩潰，這個時候家人或者身邊人的支持和關心就很重要，而且離婚的女性很容易封閉自己，其實她們需要的是向人傾訴，抒發內心的痛楚，當得到信賴的人真摰的關懷時，很快就會振作起來。

另外離婚意味著會失去「太太」這個身份，很多女性在這個時候就會變得迷茫，瞬間不知道自己究竟是誰，為誰而生。其實離婚正是一個重新認識自己的最佳契機，當個人身份受到動搖的時候，應該嘗試聆聽內心的心聲，認清自己的價值、個性及能力，重建自我。

離婚對女人來說是一個巨大的生活改變，情緒很容易會崩潰。(unsplash@anthonytran)

很多人認為婚姻就是愛情的墳墓，而離婚就是女人一生中不能抺走的污點。其實離婚可以有很多生命的意義，它讓女人再一次從錯誤中成長，分開了不代表結束，反而在這段經歷中更了解了自己的需求和價值，重新認識自己並為下一次的愛情汲取更多的養分，離婚其實從來就不是句號，而是更多未知的未來等你去探索。

資料來源: 基督教香港崇真會臨床心理服務