韓劇除了有帥氣的OPPA之外，令人賞心悅目的，還有美麗的女主角，但是想不到用來陪襯的女配角有時候比起女主角竟然更受歡迎！好像是《夫妻的世界》中的韓素希、《永遠的君主：The King》中的金容智等配角，顏值演技同樣讓觀眾印象深刻，一起看看近期熱門韓劇中搶盡女主角光芒的「最美女二們」吧！

金容智

熱播韓劇《永遠的君主：The King》中，一人分飾兩角的女配角金容智出場不多卻讓觀眾印象深刻，她的外貌並不像韓國典型的美女，反而有種混血並帶點稜角的臉龐，五官深邃，但是她卻是正宗的韓國人。金容智獨特的氣質和劇中可愛率直的個性，都讓觀眾深陷於她的魅力中，而且金容智飾演的明勝雅和男配角曹影之間的愛情線也是浪漫又溫馨，戲劇經驗不多的，她演技卻意外地自然。雖然她的鏡頭並不多，但是不少觀眾都表示很期待能看到她的倩影。

《永遠的君主：The King》中一人分飾兩角的女配角金容智讓觀眾印象深刻。（《永遠的君主：The King》劇照）

金容智是模特兒出身，高挑的身材和帶點異國風情的五官讓她得到不少廣告商的青睞，之後才漸漸開始踏足戲劇界，拍攝了第一支MV《Crush》而嶄露頭角，讓她名氣大增的是在《陽光先生》中飾演的啞巴占卜師一角，沒有台詞但情緒表情都能引人入勝。《永遠的君主：The King》讓大家看到了更多她的個人魅力，期待往後有更多的作品。

金智容在《陽光先生》中飾演的啞巴一角讓她名氣大增。（《陽光先生》劇照）

「最美女二」代表金智容：

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鄭恩彩

《永遠的君主：The King》果然是美女如雲，另一位女二鄭恩彩的顏值甚至被指碾壓女主角金高銀，更獲網友封為「最美女總理」。鄭恩彩精緻無死角的美貌讓女生都不禁驚嘆，劇中鄭恩彩艷麗的妝容加上華麗高貴的穿搭，渾身上下都散發著一種冰山女神的高貴氣質。

《永遠的君主》女二鄭恩彩的顏值甚至碾壓女主角金高銀，更被網友封為「最美女總理」。（《永遠的君主》劇照）

今年已經33歲的鄭恩彩私下其實非常樸素，平常的她幾乎很少化妝，從IG中可以看到她淡妝已經非常美麗，濃眉大眼加上立體五官，完全不懼怕以素顏見人，年過30皮膚狀態依然像少女一樣。鄭恩彩首次擔正女主角的劇集是在2018年和金材昱合演的話題之作《客：The Guest》，她飾演一名豪爽又男孩性格的女警，和美豔的外表迥然不同，但是一樣演繹出色，劇中以淡妝出演的她更被網友大讚神似張柏芝，讓觀眾對這位零死角美女印象更加深刻。

鄭恩彩在《客：The Guest》中首次擔正女主角，被網民大讚是神似張柏芝。(《客：The Guest》劇照)

鄭恩彩神似張柏芝？

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韓素希

早前爆紅的倫理韓劇《夫妻的世界》引起了熱烈的討論，不但劇情刺激過癮，當中飾演「最強小三」的女演員韓素希更是人氣急升，讓不少人開始關注這位年輕貌美卻擁有精湛演技的女孩。今年25歲的韓素希出道時因亮麗外表被封為「嫩版宋慧喬」，之後也順利得到導演和製作人的青睞，參與了不少電視劇例如《金錢之花》、《百日郎君》等等，最後終於憑著《夫妻的世界》晉升成為韓國新一代女神。

韓素希在《夫妻的世界》飾演的「最強小三」讓人眼前一亮。(《夫妻的世界》劇照)

韓素希的五官小巧精緻，擁有亮眼的外表，很多人認為美女總是有優待，但是出道前的她也經歷了一段辛酸日子。高中畢業後的她想要圓演員夢而獨自到首爾，為了賺取生活費和學費，做過多份兼職，酒吧、便利店、網吧都有，在成功演出一套劇集的時候她也還在咖啡店上班，所以説即使是美女背後要付出的努力也和平凡人一樣。

韓素希的五官小巧精緻，擁有亮眼的外表。(xeesoxee@IG)

「最強小三」韓素希因《夫妻的世界》爆紅：