【夫妻的世界大結局】爛尾因忠於原著？三角關係誰是最後勝利者?

《夫妻的世界》大結局在5月16日晚經已播出，改編自BBC英劇《Doctor Foster》，開劇至今運用「19禁」話題，收視一直高企，最終更打敗《SKY Castle》（23.779%）以28.371%，成為韓國收費台史上最高收視的電視劇。但觀眾似乎不太滿意《夫妻的世界》大結局，是甚麼令大家感到失望？

《夫婦的世界》由金喜愛、朴海俊主演，成為收費台史上最高收視的電視劇。（《夫妻的世界》劇照）

《夫婦的世界》憑着出軌情節、大婆與第三者之間的明爭暗鬥、互相復仇的破格劇情，俘虜了觀眾的心；劇中金喜愛飾演一位家庭科診所醫生兼院長，賢妻良母，與丈夫恩愛，是眾人眼中成功女性，怎料發現丈夫朴海俊與一名年輕女子呂多景（韓素希飾）拍拖，女方更懷上身孕，而且為爭寵，堅持生下孩子；面對丈夫違背婚姻，金喜愛決定報復；到12集為止，迂迴曲折的劇集都沒有讓觀眾失望，朴海俊更對金喜愛說：「其實我後悔結那個婚」而想回到她身邊，簡直是壞男人中的極品，氣憤眾人。

《夫婦的世界》金喜愛朴海俊「19禁」床引起熱話==>

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朴海俊不時恐嚇金喜愛。（《夫妻的世界》劇照）

《夫婦的世界》大結局被指爛尾 結局敗筆全因韓劇公式？

然而，劇集改編英劇《Doctor Foster》，不少人便猜測可能會忠於原著：男女主角糾纏不清，第三者傷心欲絕離開男方，男方失去工作和家庭，女主的兒子也離家出走，是個悲慘結局。

第15、16集播出，韓素希果真重蹈金喜愛的覆轍，朴海俊也因沒妻家幫助，同時失去工作和家庭，在大結局甜蜜回憶與現實場面不時穿插，最後一家三口的共享午餐，場面更顯非常唏噓；朴海俊望得到原諒不果，飯後衝出馬路欲自殺，兒子看到這幕，不想再周旋於父母不堪的愛情、破碎的家庭內，於人群中的消失，情節與英劇十分相似，不過按「韓劇公式」，這類悲劇或結局不太受韓國人接納，惟有套用「慣常韓式劇集結局」給觀眾留有希望：金喜愛明白報復是傲慢的選擇，令自己失去了兒子，1年後，兒子終回家了，金喜愛喜極而泣；同時朴海俊與韓素希性格也突然出現變化，無疑是令人錯愕。

【小心｜終極劇透】按圖看《夫婦的世界》大結局重要場面==>

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到了最後，《夫妻的世界》沒有了愛情，沒有了復仇，本屬於三角關係的主角回到原點，再次成了不屬於任何人的個體，但主角沒有再因為他人或愛情而失去自己，做出違背道德、自身的事，完全意料之內的韓劇公式Happy Ending。

兩位女人因為爭奪男人失去自我。（《夫妻的世界》劇照）

觀眾意見：第6集已經可以結束？

不過不少觀眾都直指不喜歡這結局，認為金喜愛會落得如此下場都是她與前夫糾纏不清，為了得到兒子不擇手段，令結局漸漸走向「爛尾」，更有人大膽建議在第6集時，當金喜愛復仇成功，趕走前夫和第三者便可結束；有些劇迷則指十幾年夫妻的感情是複雜的，不容易解脫，說多看一次便會更明白金喜愛的選擇，明白她的執著；看劇各花入各眼，但無疑《夫妻的世界》已成為收費台史上最高收視的電視劇，是對劇集與演員的肯定。