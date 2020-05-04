《夫妻的世界》播出自今沒有一刻令觀眾失望，出軌情節、大婆與第三者之間的明爭暗鬥、互相復仇的劇情，雖是狗血，但寫實得俘虜觀眾的心。 最新一集的結尾，朴海俊對金喜愛說：「其實我後悔結那個婚」想回到她身邊，簡直是壞男人中的極品，讓收視直飆22.9%，有望打破《SKY Castle》（23.779%）。

剛播出《夫妻的世界》第12集讓觀眾看得非常生氣。（《夫妻的世界》劇照）

《夫妻的世界》全劇共16集，剛已播出第12集，故事接近尾聲，觀眾都非常期待金喜愛、韓素希和朴海俊這三角關係會有甚麼結局；當人人以為第三者韓素希得逞，嬴得朴海俊，更組織了新家庭時，男方卻因見前妻擁有了新對象而起了嫉妒之心，同時韓素希也發現朴海俊有另一部電話，裡面全部都是跟蹤前妻的偷拍照；最新一集，朴海俊因殺人嫌疑扣留調查，而幫他解圍的竟然是金喜愛，讓他再次對前妻心動。

+ 11 + 10 + 9

朴海俊深夜到訪前妻家，竟然不忌諱地說：「其實我後悔結了那個婚」、「其實妳至今還留戀著我」、「這瞬間妳也想抱着我，想得要死」，再次激發起二人相愛的記憶與渴望，最後更激戰一番，朴海俊又再說出：「我…回來好嗎」，代表男方又再次出軌；然而，女生真的能相信出軌男人的說話？

《夫婦的世界》朴海俊19禁床引起熱話==>

+ 6 + 5 + 4

找回前度是怎樣的心態？（《夫妻的世界》劇照）

面對分手的前度是愛？還是嫉妒？人們總是犯賤

《夫妻的世界》的劇情能吸引觀眾，正因戲如人生，可能你也曾在朋友或自己身上看到這些兩性關係，筆者不只一次聽到真人真事的分享，不論男女，當他們看到前度結識新對象時，便會出現「隔離飯香」、嫉妒、競爭等心態，未必是真心想復合，但會用不同方法找前度，有些更是自己出軌在先。

想復合不罕見，也不難實現，根據《Journal of Adolescent Research》的研究文章，50%的情侶都承認與舊情人復合，然而最重要是「心態」。美國邁阿密大學（University of Miami）哲學教授Berit Brogaard便曾撰文，指不少人會因為分手而感到傷心、憤怒、受傷以及被拒絕，同時在懷念二人的甜蜜時光，如親吻、激情，或是一句「早晨」，但Berit指這不是因為你愛前度，你只是在愛談戀愛這「事」上，當冷靜過來，你想起的只會是不願意再為感情付出的你們。

你人會原諒出軌凡的人嗎？（《夫妻的世界》劇照）

Berit在文中反問：「如果你真的設法復合，你認為關係會長久嗎？）」並指其實不能，可能二人會努力改變自己修補關係，但維持一段時間，待關係穩定又會重蹈覆轍，變回；事實上，這類人也承認只是競爭心態，當前度再次成為囊中之物時，他們便又想逃亡；思想着復合與否，不如忠誠對待每一段感情。

畢竟，上天不會虧待真誠的人。

（資料來源：《Journal of Adolescent Research》、《Psychology Today》）