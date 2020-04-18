《夫婦的世界》由金喜愛和朴海俊主演，出軌、復仇情節引起全城討論；除了情節，金喜愛劇中知性、女強人的造型也引起關注，仔細一看，金喜愛的穿搭，拿的手袋都不是泛泛之物，雖然外表低調，但比《愛的迫降》中飾演「財閥」孫藝珍用的更要名貴，喜歡低調的女生不能錯過。

金喜愛在劇中常用Delvaux Brillant手袋。（《夫婦的世界》劇照）

Delvaux

金喜愛在劇中飾演一位家庭科診所醫生兼副院長，賢妻良母、成功女性的形象出眾，當然也要配上一個高貴的手袋，劇中最引起話題便是一個黑色硬身梯形手挽袋，袋身有個飾馬蹄形扣飾，黑色低調又高貴，加上硬身設計，凸顯金喜愛劇中的人物性格。

原來手袋是來自比利時的Delvaux，她早在1829年創立，比Hermès、Chanel更早，可算是世界上最古老的高級皮革奢侈品專賣店；價格更是媲美Hermès，甚或更高，比利時商王室也愛用；金喜愛手上的「Brillant」便是品牌的經典與永恆設計，價格由3萬多到30萬也可，視乎皮革和手工；Delvaux索價如此高是不無道理，每個手袋皆由64塊皮革縫製而成，堅持全手工全皮製作，一個「Brillant」需要花8小時，如果你看厭Hermès，Delvaux也是一款值得投資的手袋。

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Valextra 的手袋以優質皮革、傳統意大利工藝製作著名。（《夫婦的世界》劇照）

Valextra

在劇中第二出鏡率高的便是來自意大行的Valextra的「Iside」中型扣環手袋，設計同樣以梯形為藍本，手袋輪廓俐落，簡單加上方型釦環，成主要設計特色，感覺正式，具女人味，另可手挽或揹着，價錢落在萬元、兩萬左右，是返工手袋之選。

Valextra同樣是老品牌，在1937在米蘭創立，以優質皮革、傳統意大利工藝製作成名，設計簡約、摩登，同時突出女性的高雅端莊，品牌不時又會加入潮流元素，如印花、熒光色系、編織，推出變奏版，吸引更多不同類別的女生；Jennifer Aniston、Taylor Swift、Jessica Jung也是手袋的用家，就連金喜愛私下也喜歡這品牌，擁有一個粉色設計的。

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52歲的金喜愛拿起粉色手袋也不突兀。（《夫婦的世界》劇照）

Alaïa

金喜愛與「老公」朴海俊出席活動時，則以一身全白造型登場，配上一個粉色的方型手風琴設計的手袋，優雅又不失一點春日氣色，原來孫藝珍在《愛的迫降》中也有拿同一款手袋，甚至也是以白色穿搭亮相。

這款手袋是來自去法國設計師Azzedine Alaia的品牌「Alaïa」，以激光切割著名，手袋款式的線條、切割都非常出色，而兩位女星選用的「LEONIE 19」手袋，輪廓俐落端莊，但配上甜美粉色設計，加上白色外縫線，讓兩者取得平衡，而且無論出席正式場合或是日常穿搭也非常適合。

更多金喜愛《夫婦的世界》中造型配飾＝＝＞

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韓素希在劇中飾演出身豪門的年輕第三者，造型也比較年輕有活力，按圖看看韓素希在《夫婦的世界》中手袋，小資女也極具參考價值＝＝＞