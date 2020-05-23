37歲的黃智雯（Mandy）主演兩套劇集《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》連續大台的黃金時段播放，演技被受稱讚。讓人想起前年，黃智雯以《三個女人一個「因」》而受到大眾認可，成為「民間視后」，可惜落選「最佳女主角」的獎項。其實過往有不少實至名歸的「民間視后」一年又一年的等待，更被提名逾十次，但依然失落視后的寶座！許多等不到已離巢，有的還在努力中，到底歷年誰是大熱倒灶，滄海遺珠的實力派女演員？

黃智雯主演的《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》收視高企，很大機會競逐視后寶座！（Instagram@wong_manman）

黃智雯捱13年 從臨時演員變女主角 (被提名5次)

黃智雯(Mandy)當年香港演藝學院修畢戲劇文憑，同年參選港姐入行，入過藝員訓練班，做過全不起眼的跑龍套角色。為了實現演員夢，13年來她都把握各種機會，飾演不同性格的角色，例如《缺宅男女》尖酸刻薄的關二嫂、《On Call 36小時》專業醫生的洪美雪等，都讓人留下深刻印象。2012年Mandy更勇奪「飛躍進步女藝員」獎項，人氣逐漸提升，演技有目共睹。

黃智雯演關二嫂的角色十分潑辣、霸道和尖酸，讓黃智雯成功入屋，深入民心，得到觀眾的肯定！(《缺宅男女》劇照)

2年前，Mandy在《三個女人一個「因」》中演出人格分裂的方以因，演技發揮得淋漓盡致，備受觀眾喜愛。她更先後勇奪「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，可惜於《萬千星輝頒獎典禮2018》中與視后的獎項擦肩而過！

黃智雯出演《三個女人一個「因」》，一人分飾多角，演技再受讚賞。(《三個女人一個「因」》劇照)

事後黃智雯就此感言一聲：「一定係我做得唔夠好。」Mandy又指最終不是自己亦沒所謂，只是怕支持自己的朋友及粉絲會失落。至今為止，Mandy曾被5次提名「最佳女主角」，不過她從沒為此而停止自己的演藝進升，更加前往法國上戲劇課程，昇華自己的演技，亦增加演員的個人素質。近期Mandy主演的劇集再度引起回響，很有機會被再度提名。不過被提名次數的多少，與登上視后的機會未必成為一個正比！

李施嬅跳出古裝劇 打入國際！(被提名6次)

李施嬅在《紫禁驚雷》的卓紫凝以及《寒山潛龍》的殷媚娘／桃花，以及《天命》中的鈕祜祿·鈴兒（皇貴妃）角色，都曾被大獲好評，廣泛讚賞。(TVB USA Official Yotube channel/《寒山潛龍》劇照)

39歲的李施嬅（Selena）入行17年來，一直由低做起，從劇中的小配角漸露頭角，終於爬上女主角的位置。不過Selena從前的代表作，大多都是古裝劇，她的細膩演技就連簡單的言行舉止都有一一考量，成功演活古裝角色。直至2017年，李施嬅憑美國一部微電影《Once More》，以飾演Selina一角成功奪得國際性的獎項！之後更加參演加拿大劇集《Blood And Water》，展現何謂專業的演員，成功在國際響出名堂！

【點撃看】《Blood And Water》李施嬅經歷，感言：「我是演員」

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雖然李施嬅的演技遠至國際都備受觸目，總算吐氣揚眉，不過「萬千星輝頒獎典禮」最佳女主角中，她依然只是被提名，繼續空手而回。Selena曾經於節目《胡說八道真情假期》中，委婉的舒坦內心感受。

胡說八道咁多個當中，得我一個未喺TVB攞過獎，我喺公司一個獎都未攞過，有時會諗係咪自己唔夠好，唔係好演員。曾經喺呢啲頒獎禮上，令我好氣餒，但係一班好姊妹一直俾正能量我。 李施嬅（Selena）

上年《金宵大廈》全城爆紅，被稱為神劇，李施嬅當然憑「Alex」一角成功深入民心。Selena的演出感動人心，成為公認的民選視后，無奈她在《萬千星輝頒獎典禮2019》中只取得「最受歡迎電視女角色」，與視后無緣。結果引來多個網民替她不值。

李施嬅在《金宵大廈》劇中，穿起旗袍，亦是一人分飾兩角「Alex」及「Coco姐」(Instagram@selenaleelalee)

Selena直言︰「其實真係冇諗攞獎好耐，呢樣嘢都唔會係一樣我控制到嘅嘢，所以都唔想去諗。」難怪她最終選擇離開TVB，遠赴美國發展。的確人望高處，相比當一個井底之蛙，不如另覓屬於自己的一片天空。多年的演藝生涯讓Selena明白值不值得只是一種感覺，但是得到別人的認可，比起得到一個獎項來得更加好。

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鍾嘉欣兩大爆喊場面撼動人 民間視后終離巢當媽！(被提名11次)

36歲的鍾嘉欣（Linda）一直都是無綫當紅花旦，十分入屋。2018年初與無綫電視結束合約，之後淡出娛樂圈，專注家庭。雖然Linda擁有實力派的演技，而且深受公眾歡迎，不過原來她在公司工作的14年間，曾被提名「最佳女主角」的獎項11次，卻是一次又一次食白果！

鍾嘉欣如今身為人母，年初就透露會積極發展演藝事業。（Instagram@chungkayanlinda）

鍾嘉欣當年以《2004年度國際華裔小姐競選》冠軍入行，第一個的電視角色就備受重用，飾演《皆大歡喜》的「洪白嵐」，讓Linda迅速走紅，入行2年就獲得「飛躍進步女藝員」獎項！鍾嘉欣的演技日漸成熟，演活多種角色，例如《珠光寶氣》的反派角色「宋子凌」，《搜神傳》的率直傻大姐「薊彩芝」，《蒲松齡》擇善固執的「柳心如」。Linda當年憑着《溏心風暴》的「常在心」，演技早就被受讚賞，人氣急升。鍾嘉欣當年上節目《玩嘢王》，發揮精湛演技，更加欺騙全城，曾經引起熱話！

【點撃看】鍾嘉欣曾上整蠱節目喊戲逼真騙到觀眾成經典！全場行內人起立拍手讚演技！

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Linda最經典的代表作，當然是《點解阿Sir係阿Sir》的古嘉嵐（Miss Koo），當時一場崩潰痛哭的戲，哭嚎一聲「點解你哋唔可以呃我一世」的場口，成功讓一眾網民動容，自此對她留下深刻印象。雖然她多年來都成功入圍競逐《萬千星輝頒獎典禮2011》「最佳女主角」，可惜一直都只是五強止步。

哪個視后被提名20次？

TVB《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」獎項當然是一眾女藝人的目標，除了可享受「視后」寶座的一大榮耀之外，更是備受公司肯定的一張成績單，表示配得公司的重用及肯定。不過要成為公認的「民間視后」，就是完全依賴觀眾對其演技實力的肯定！圈中尚有很多的實力派女藝人，曾經超過十次或以上被提名為「最佳女主角」，一直零獎項！成為白果女王？

【點撃看】6大女星提名10次或以上！家燕姐在內？

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初為人母的楊怡算是數一數二的實力派演員，不過原來她成為視后之路絕不簡單！當年她中五畢業，就加入第13期無綫電視藝員訓練班，之後成為第一個無綫女演員包攬四大組別獎項，包括「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」、「我最喜愛電視的女角色」、「最佳女主角」。原來楊怡曾經被提名20次！只有一次在《萬千星輝頒獎典禮2012》中，憑《名媛望族》「康子君」一角奪得「最佳女主角」！

楊怡更被稱為「百搭花旦」，與她扮演情侶或夫妻的都是「視帝」級人馬！合作的男演員起碼過18個！（Instagram@tavia_yeung）

不過2016年她正式約滿後，一心離開無綫，走出外界發展，試過演出舞台劇，不過她依然以外邀的方式回巢拍攝。成功絕不是一下子的事，楊怡專注演技上，一步步的向上爬，慢慢實力就會讓觀眾有目共睹！

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