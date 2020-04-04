宋熙年懷第二胎仍零孕味！4大產後保養火速修身留住少女肌

34歲女藝人宋熙年與老公陳智燊於2016年結婚，婚後過了2年二人世界，又生下愛兒Damon（陳裕炘），組織恩愛家庭。近日二人在instagram上載家庭照，宣布宋熙年再度懷孕，邁向一家四口。宋熙年笑起來仍有幾分少女味，完全零孕味。其實之前她產後的身型更加如同少女，到底她在產前產後有何保養心得？

一歲半的Damon要成為哥哥了！（Instagram@rahrahsong）

日前，宋熙年(Sarah)與老公陳智燊(Jason)紛紛在Instagram上載幸福家庭照，Sarah興奮表示過去幾個月中，她都擔任起母親的新責任，在祝福之下，他們一家多了一位家庭成員，所以必須在身體及精神上保持健康，以便可以和家人一起繼續互相照顧， 保護一家最為重要。身為人母的宋熙年展現甜美笑容時，都仍有不少少女味！

雖然宋熙年曾坦言今次懷孕時期比較疲倦，不過留在家中的日子因為Damon，而變得充實。（Instagram@rahrahsong）

出名愛妻號的陳智燊，之前他們分享宋熙年珍藏多年的名牌手袋，當中不少是Jason送贈的禮物。如今愛妻再度懷孕，他當然在Instagram放閃，發出甜蜜宣言，他表示在這些困難的時候自己會保持積極的態度，感恩自己擁有完美的家庭，竭盡全力保護他們，不過這段時間要可愛的妻子留守在家，他揚言保證疫情穩定之後，會帶她去好的地方遊玩。看來疫情之下，陳生陳太都留守家中，都多加注意了家人的健康！

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很多媽媽在產後都會出現情緒變化、上奶、修身、護膚、脫髮等問題。宋熙年生下第一胎Damon之後，都有不少產後的心得，讓她依然保持少女身型，精神飽滿。宋熙年與陳智燊離開TVB之後，就經營Sarah & Jason的Youtube頻道，時常拍下生活趣事的影片，宋熙年都分享過不少自己產後的感受和保養小tips。到底她是如何保持少女的美態呢？

【按圖看】宋熙年誕下第一胎後火速修身，保持健康好氣息：

Tips 1) 好氣色：養生湯水不可少，每日攝取多元食材

Sarah產後的飲食由陪月員負責，飲用濃縮雞湯、瘦肉湯、魚湯，多飲湯水都可以幫忙上奶。另外，她亦會食維他命丸補充營養。她指餵人奶會消耗熱量，所以眾媽媽無需節食，應多食不同食物以維持健康。另外，她表示在坐月時，陪月員為她準備了炒米茶，有保腎、保血、安神的功效即使坐完月，她都依然飲用。

宋熙年修身時，飲食比較清淡，主要以蒸或者烚的方式烹調，雞胸肉、魚肉、菜、南瓜、蕃薯、藜麥，減低攝取糖分。(sarah & jason Youtube channel截圖)

宋熙年成為人母的一年多時間內，一直注重自己家人的健康，她平日的生活就是照顧家人的起居飲食，她會親自到街市買餸，準備新鮮的食材，至少煮兩餸一湯。她直言平時煮的飯餸，都是一時清淡，一時油膩，只希望大家都吸收到不同的營養。湯水是女生保持好氣色的元素，Sarah對於煲湯水都有一定心得，曾經分享煲蓮藕章魚湯的心得，能有助養生補益脾胃，對女性亦是滋陰潤燥。

宋熙年十分著重飲食，會親自到街市，購買新鮮的食材。(sarah & jason Youtube channel截圖)

【點撃看】宋熙年蓮藕章魚湯食譜：有益而不肥膩，全靠這種骨！

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Tips 2) 還回少女身型：宋熙年產後盆骨變大！15天穿回原來牛仔褲有秘訣

產後的媽媽都會遇上肚脹的問題希望早日收起腹部。當Sarah不再餵人奶後，她都開始修身的程序。Sarah直言自己的體質都是偏瘦，所以她在產後只重了4Kg，不過盆骨卻是變大了。她亦穿不上以前的牛仔褲，因此她請了紮肚師。她表示紮肚師會在紮肚前為她進行全身按摩，而當中第一層的繃帶主要用來固定盆骨，之後就是固定腰型。她直言每日紮肚8至9小時，維持15日雖然她的體重不變，卻穿得上原先的牛仔褲，腹部成功修了型。

除了紮肚，Sarah修身都十分着重運動以及飲食的配合。因為沒有餵人奶，所以她都開始節食，減低攝取糖分。另外她提醒剖腹生子的媽媽，應在傷口癒合好才開始進行運動。她會在一星期抽三日時間運動，其中一日會集中做一些局部運動，主要操練臀部、手臂、腹部線條。其餘兩日會去健身室跑步和做太空慢步機，維持30至40分鐘，以助身體排水和消脂。

宋熙年有做瑜珈的習慣，有助減壓與瘦身。（Instagram@Sarahsong）

另外Sarah一直都有做運動，她更向瑜伽老師學習瑜伽，即使近日疫情，她亦有留在家中用瑜伽墊來做運動！不過她直言自己只會做簡單的瑜伽動作。其實Jason和Sarah二人曾經接過情侶瑜伽的活動，雙人瑜伽確實有一定難度，二人更曾經為此苦練！

【按圖看】宋熙年與陳智燊一起做雙人瑜珈：

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Tips 3) 保持白滑嫩肌：宋熙年護膚從不懶！一定要多加防曬

初為人母經常要忙於照顧嬰孩，因而睡眠不足影響皮膚變差。Sarah直言女人的護膚絕不能馬虎，建議可以多用維他命A、維他命C的天然護膚產品，有助美白、緊緻、抗衰老。她再提醒一定要多加防曬，避免曬太陽，多點用保濕面膜。不過她提醒用新產品時要留意會否出現皮膚敏感問題，她亦不建議孕婦產前用維他命A產品。

宋熙年試過幾種精華，後來發3維他命A、維他命C的天然護膚產品，最為顯著。(sarah & jason Youtube channel截圖)

她亦直言產後，眼尾都多了黑色素沉澱問題。她會用美白精華來減淡色斑問題，而晚上會多塗上淡斑精華。她表示當中的維他命B3 有美白、保濕、淡黃的功效，用後皮膚都會變得十分水潤、光澤。

宋熙年推介美白精華是她護膚的重點。(sarah & jason Youtube channel截圖)

Tips 4) 亮麗美髮：宋熙年以椰子油防脫髮？

坊間常有人說，坐月期間容易受風。其實Sarah在坐月時都有洗頭，她分享當時是以薑粉及艾草煲水，然後用來洗頭，當中更具有去風、去濕的功效。不過她在生產後的三至四個月，都開始有脫髮的問題。所以她會在洗濕的頭髮上，塗抹適量的椰子油來護髮。

以上都是Sarah保持年輕健康的養生之道。上年12月，宋熙年在訪問中曾表示有計劃繼續做人。她感言小朋友是天賜的禮物，希望生多一個小朋友陪伴兒子成長。她直言照顧小孩要花很多時間和心機，眼見兒子快要歲半，不希望第二胎會年齡相距太遠，自己亦不想成為高齡產婦。當時她認為一切要順其自然，如今再增加一個家庭成員，真是如願以償！希望陳生陳太的小寶寶能夠健健康康成長，一家四口幸幸福福。

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