【石原里美（石原聰美）結婚】石原里美於10月1日以親筆公開信承認與圈外男友結婚，為日本娛樂圈帶來好消息﹗「小惡魔」石原里美有着驚人的個人魅力， 凡是石原里美主演的劇集總會收視報捷，就連她在劇中妝容、髮型和穿搭也成為新一波的搜索名詞，如石原里美教科書式髮型指南等，每每與她合作拍劇的男主角，例如：山下智久、佐藤健和松本潤等，也必定與石原里美傳出相戀緋聞，只要石原里美走過的地方，均會留下驚人的討論度。

石原里美在日本有著「小惡魔」之稱(TWITTER@@Satomi_santa)

石原里美早前雖然跌出由日本網民所票選「最理想女友」的頭十大位置，但石原里美卻屢次獲得由美國電影網站《TC Candler》所舉行的「亞洲百大最美臉蛋」排行榜，當中的前三甲位置，上年更位列第二名，更多次被日本女生票選為最想擁有臉蛋的女星之一，可見樣貌之美是獲得網民所認同。

自2002年出道至今已18年的石原里美，由寂寂無名的小演員到現在貴為日本當紅的一線女星，每季所主演的劇集也成為日本人茶餘飯後的話題，她更擁有一副女性憧憬的可愛面孔，究竟石原里美擁有什麼如斯勾魂攝魄的秘密吸引力呢？

【按下圖回顧】石原里美唯美的劇照

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石原里美的五個小秘密

一、正能量：化悲忿為動力 被自己喜愛的學長拒絕成出道原因

石原里美的笑容十分甜美(TWITTER@@Satomi_santa)

石原里美出道的契機有點像愛情劇劇情，她15歲便選擇踏入會令人紙醉金迷的娛樂圈，她並不是渴望過著奢侈豪華的享樂生活，仍是藉著這個加入娛樂圈的行動，告訴她喜歡的學長知道：「石原里美將來也是一顆耀眼的星星。」

石原里美曾在節目《しゃべくり007》分享出道原因，表示中學時期很愛慕一位學長，在情人節送禮物給對方，甚至鼓起勇氣在自己生日時，向對方告白，可卻換來拒絕，原因在於對方表示正跟自己很崇拜的學姐交往。被拒絕的愛情化成石原里美的推動力，她下定決心自己要變得比學姐更為優勢可愛和更富吸引力的女生：「今後我的目標就是做一位比她更美、更可愛、更時髦、更好的女人。」於是這就成了石原里美出道的原因。

二、石原里美式技球 展現良好的運動神經

2014年起，石原里美便為日職退休球星交流賽擔任技球嘉賓(IG@satomisquad)

當一個內外兼收的「花瓶」真是費少許功夫也不行，石原里美曾被日本女性網友票選為「心目中最理想的臉蛋」中的第一位，她除了擁有美貌和演技，更是一位擁有良好運動神經的女星。

自2014年起，石原里美便為日職退休球星交流賽擔任技球嘉賓，在2015用棒球選手村田兆治的「戰斧式」投球法、2016年野茂英雄「龍捲風式」投球法、2017年渡邊俊介「潛水艇式」投球法、2018年三浦大輔「兩段式」投球法和去年的岡島秀樹「No-look式」投球法。每年石原里美的技球姿態總為全場觀眾，甚至是在場的職業棒球選手的期待之處，有一次她神情認真地做好一連串的熱身動作，然後做出職業技球動作後，就連一旁的職業棒球員也被她驚嚇倒，那時全場歡呼聲和掌聲更是始起彼落。

【按下圖看】石原里美餘下的三個個人小秘密