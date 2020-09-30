第55屆金鐘獎得獎名單塵埃落定，憑在劇集《想見你》飾演高中生的柯佳嬿以一票之差，二度擊敗勁敵楊謹華，奪得戲劇節目的女主角獎。現年35歲的柯佳嬿在《想見你》一人分飾兩角的精湛演技備受讚賞外，更多觀眾留意的是，柯佳嬿所飾演高中生有着毫無違和的清純感，大讚她保養得宜的肌膚令她的演技更為自然。

現年35歲的柯佳嬿憑在劇集《想見你》的出色演出再一次撃敗楊謹華，奪得第55屆金鐘獎戲劇節目的女主角獎。(VCG)

柯佳嬿入行15年來已二度獲得金鐘獎的女主角，初時憑擔任周杰倫音樂MV《楓》而出道，往後的她便轉戰戲劇方面發展，短短數年已讓觀眾看到她與生俱來的演戲天分，例如：2009年便憑藉電影《艋舺》獲台北電影節最佳女主角的提名、《小資女孩向前衝》成為高收視率偶像劇，更藉偶像劇《必娶女人》首度獲得金鐘獎最佳女主角獎等。

現年35歲的柯佳嬿入行以來便拍攝多套令人為之深刻的劇集。 (VCG)

柯佳嬿從飾演剛出社會工作的小資女、中女面對愛情煩惱到於劇集《想見你》的17歲女高中生陳韻如，她的詮釋也都恰如其分，相信其凍齡樣貌以至好肌膚也是居功至偉，畢竟不是任何一位女星飾演高中生也是零違和感，那現年35歲的柯佳嬿又是如何維持她的凍齡樣貌呢？

【按下圖回顧】出道15年的柯佳嬿昔日演出劇集的劇照

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好好卸妝是基本功夫

柯佳嬿每天回到家第一樣會做的事，便是卸下妝容。(alicekochiayen@IG)

柯佳嬿認為比起瘋狂塗抹不同種類的護膚品，倒不如好好卸妝，把停留在肌膚上的污垢或是彩妝一一清除掉。畢竟身為演員的柯佳嬿常常需要帶妝，所以她回到家後，第一時間便是卸妝清潔皮膚，她個人偏向愛用「碳酸類」的泡泡卸妝，因為泡沫綿密細緻，在落妝時也為自己帶來療癒感，比起傳統的卸妝潔膚油也沒有那麼的刺激，但卻可以做到深入毛孔進行徹底清潔作用。

能猜想得到照片中的柯佳嬿已經35歲了嗎？(《想見你》劇照)

其後，柯佳嬿才會進行平日的基礎保養，例如：先要擦上化妝水後，便是精華最後便是塗上乳霜鎖住精華，也會配合按摩讓肌膚吸收更多的保養成份。

一年四季保濕不可或缺 視乎膚況敷面膜

對於35歲的柯佳嬿來說，維持皮膚水潤的狀態便是保持好膚質的重要基礎之一。(alicekochiayen@IG)

柯佳嬿亦曾透露她的保養方式很簡單，除了每日皮膚清潔程序要做好外，一年四季的保濕步驟亦是必需做好，因為皮膚含有足夠的水份是可以喚起與改善爛皮膚。而她認為養成持之以恆的保濕保養習慣是必須的，特別是因為當藝人的她很多工作需要長期曝曬在太陽之下拍攝，所以她的皮膚也許會比常人更缺水一點。

柯佳嬿會在保濕的時候刻意加入精華液加強保濕力 (alicekochiayen@IG)

如果當天上妝的時候，柯佳嬿發現妝容不貼過份乾燥時，那天便會增加敷面膜的次數，一天也可能會敷到兩片面膜。如果皮膚水潤狀態還是不錯時，便會調整至兩三天才敷一次，但最重要的是按皮膚當下的狀況去調整保水的步驟。她亦表示自己拍攝《想見你》時想讓皮膚看起來更年輕水潤，所以在保濕的時候會刻意在乳液上加入精華液來加強保濕力。

頸紋顯老 頸部保養不可缺少

現年35歲的柯佳嬿亦是近年來才開始護理頸部肌膚。(alicekochiayen@IG)

臉部以至身體部位所出現的幼紋及皺紋絕對是女性最害怕的敵人，因為幼紋與皺紋是曝露年齡的一大殺手，不少女生投放很多時間與金錢美白或改善膚質，但她們卻輕易忽視頸部的保養，但其實最顯肌齡與膚質的地方便是頸部。

柯佳嬿曾透露自己以往的皮膚護理上，並不會刻意看重某一位置的護理，但直到有一次她的舅舅看她出現在電視前，打電話告訴她的頸部頸紋在鏡頭前異常明顯，從那時開始她便選用一些具去細紋與有緊緻肌膚功用的保養品，塗保養品時也會塗滿脖子到鎖骨位置，即便是普通塗護膚品，亦會稍微按摩頸部讓保養品滲入頸部的肌膚。

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