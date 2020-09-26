近日方力申（小方）出席節目《Tiger's Talk》時，坦言與鄧麗欣（Stephy）分手後四年一直處於單身狀態，同場嘉賓陳瀅聞言立即向傳媒報料，指方力申曾有意追求她，甚至嘗試相約她單獨聚餐，同場另一嘉賓唐詩詠聞言後也立即掩嘴輕笑，方力申在一旁大感尷尬。

近日方力申（小方）出席節目《Tiger’s Talk》時，被同場嘉賓陳瀅指他曾有意追求自己。(myTV super截圖）

相信在90後腦海中，方力申（小方）與鄧麗欣（Stephy）是記憶中的金童玉女，亦是模範的愛情佳話，可惜他們十年戀情應驗的是「合久必分」而不是「合久必婚」。方力申與鄧麗欣於2016年共同透過所屬公司宣布分手，鄧麗欣唏噓說：「我的世界從來不存在童話，只有愛。我們的愛都是真實存在的，不虛不假。」鄧麗欣透露兩人再見仍是朋友，也力撐方力申方是她認識過最好的男生，分手也不涉及任何人。

方力申（小方）與鄧麗欣（Stephy）合作的情侶檔電影是許多年輕人的回憶。(《紀念品》劇照)

如今鄧麗欣亦早與台灣藝人王子（邱勝翊）展開相差六年的姊弟戀，穩定交往兩年的他們更多次傳出好事近。相反，曾被傳媒標榜是「花心蘿蔔」的方力申竟自言單身至今，也多次在傳媒面前避談感情事。而近年醉心游泳學校事業或慈善籌款活動的方力申，歷年究竟有多少個如幻似真的緋聞女友呢？

【接下圖回顧】方力申（小方）與鄧麗欣（Stephy）過往合作過的電影劇照

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緋聞模特兒女友楊舒婷（Sadelle）被爆偷相改圖 方力申留言安慰

方力申與KOL模特兒楊舒婷（Sadelle）拍攝旅遊節目《星星美食旅客》後傳出緋聞。(《星星美食旅客》截圖)

談到最近期與方力申的緋聞女友，便是曾與他拍攝旅遊節目《星星美食旅客》的KOL模特兒楊舒婷（Sadelle），兩人不時在節目中找尋美食與一起做運動，感情亦有所增長。擁有火辣身材與高顏值的楊舒婷（Sadelle）不時在社交網絡上大秀美艷照，據聞當時於新加坡的見面會上，方力申亦大讚對方是「翻版郭可盈」。

當時緋聞女友楊舒婷（Sadelle）被網民掀出網上偷相改圖來假裝曾往多國旅行，那時方力申曾留言安慰對方：「活在當下，活得自在。」不過，當方力申被傳媒問到與對方的戀情時，更直言工作後兩人私下並無聯絡，急急與對方撇清關係。

曾被指力追賭王「最美千金」何超蓮

方力申與賭王「最美千金」何超蓮，不時與一大班共同朋友聚會。(資料圖片)

方力申與鄧麗欣分開後的半年，他竟傳出與賭王「最美千金」何超蓮熱戀的消息，更被指兩人結伴到喜馬拉雅山腳的貧民區做5日4夜的義工，據傳媒報道當時更拍到方力申與何超蓮一瓶水兩人飲用，方力申更不時用手輕撫對方的背和頸。

那時方力申出席《港鐵競步賽2016》時，被問到與何超蓮相戀一事時，表示兩人並沒有相戀，亦只是好朋友，更大讚對方是一位心地善良有上進心的好女孩，同時他亦強調將來的事將來再作打算。可惜，最後何超蓮仍是情歸內地「暖男」竇驍。

【接下圖看更多】方力申（小方）過往曾傳出緋聞的女星

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專家：單身者更懂與人溝通 事業上更專注

有時一段長久關係需要結束或許是不可避免，這些分離或會讓人經歷巨大的痛苦，特別是彼此也都經歷過一段曾相互依存和承諾的關係當中，雖然分手是痛苦的，但人們總可以從中恢復過來，也通常繼續尋找另一段的關係，何況每一段關係總會令人有所成長。根據加州大學心理學教授Bella DePaulo指出單身的人比起已婚人士會經歷更多的心理成長與發展，而且單身男女往往比已婚男女的優勢是他們與兄弟姐妹、朋友、鄰居和同事的聯繫更緊密，更懂得與人溝通。

另外，兩性專家Shanny Tebb亦指出單身生活，可讓人變得更加專注，尤其是職業生涯中的建立，所以不妨在開展新一段的愛情關係前，好好裝備自己，成為一位值得交往的伴侶吧。

其實娛樂圈還有很多能開花結果的愛情：41歲劉璇倒立拍孕照 與音樂家丈夫恩愛20年 不愛豪門更愛平淡

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資料來源：globalnews