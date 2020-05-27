李敏鎬退伍後首部幕前作品—Netflix劇集《The King：永遠的君主》播出後口碑兩極化，但仍無阻劇集登上香港Netflix排行榜中的第一位。雖劇集被批評植入廣告多且劇情混亂，可是在劇中飾演皇帝的李敏鎬再一次因演活富貴型氣角色而備受網民好評，甚至有網民笑言：「從沒有看過窮的李敏鎬。」但原來戲內戲外的李敏鎬都是名符其實的「高帥富」（有錢人）。

李敏鎬在劇集《The King：永遠的君主》中飾演皇帝，而李敏鎬與生俱來的貴氣總是其他演員難以取代的 (李敏鎬經紀公司MYM娛樂)

在劇集《The King：永遠的君主》中飾演皇帝的李敏鎬擁有一整個大韓帝國，身為皇帝的李敏鎬每次出場行頭也震懾網民。劇中有一幕騎著白馬出現的李敏鎬穿着由韓國服裝品牌Kimseoryong專門為他度身訂造一件深藍色絨面材質外套，特別配上袖口刺繡和雙排金色鈕釦，更加突顯李敏鎬與生俱來的高貴氣質。

不少網民更發現李敏鎬自出道以來，不少他出演過的角色也都圍繞着「有錢人」，同時更為李敏鎬創作一個名為「李敏鎬角色富人榜」的盤點活動，笑言李敏鎬是貧窮人絕緣體。但如今可與「富貴」扯上關係的李敏鎬，也是從平凡的男孩，一路逆襲成為現時真正的高富帥。

【按下圖先更多】網民對李敏鎬演窮人的看法

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受傷後改變人生目標 造就日後貴氣的李敏鎬

李敏鎬在高中的時候已擁有俊俏的外表(李敏鎬〈Lee Minho〉@臉書)

擁有如模特兒般高挑身型、貴族般氣質和俊俏的李敏鎬是我們現時所熟識的他，但原來年輕的李敏鎬也與普通的人無異，李敏鎬只是一個愛踢足球的熱血男生，因踢了四年足球的關係，鍛鍊出一身強健體格，一生目標想成為韓國足球員，可是李敏鎬卻因一次足球比賽中，不小心摔折胳膊，亦因這個舊患令李敏鎬在足球技術上不能再精益求精。

李敏鎬在高中的時候，多次在街頭上被星探發掘(李敏鎬〈Lee Minho〉@臉書)

不過，李敏鎬因遺傳父母良好基因和擁有高挑身型，高中時候便頻頻被星探發掘，足球夢碎的李敏鎬唯有再找尋另一個人生目標，決定進入娛樂圈試試水溫，2006年憑着《秘密的校園》首次露面幕前，但有傳他只是透過朋友才獲得這個機會。

同年，李敏鎬與新星丁一宇同遊時遭遇嚴重車禍，這場車禍令事業剛起步的李敏鎬沉寂一年，但正正就是因為這一年時間，讓他認清自己目標和可能性，想改變人生便需要捉緊每一個得來不易的機會。3年後的李敏鎬出演《花樣男子》，更憑此劇獲得當時百想藝術大獎電視部門的最佳新人獎，往後的李敏鎬因與生俱來的樣貌和身高優勢，獲得不少有錢人角色，如《城市獵人》李允誠、《藍色海洋的傳說》許俊宰和《繼承者們》金嘆，劇集之火紅也令李敏鎬身價暴升。

【按下圖】看「李敏鎬角色富人榜」，回顧李敏鎬多年來曾經演過的「高帥富」（有錢人）角色有多富貴：

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片酬金、代言廣告金是皇帝級數 電視劇單集的片酬更是上億韓元

由李敏鎬與金高銀主演的Netflix劇集《The King：永遠的君主》雖然收視不如預期，可是仍在網上引起很高的討論度 (李敏鎬經紀公司MYM娛樂)

李敏鎬自出演《花樣男子》後的「高帥富」（有錢人）形象深入民心後，每次李敏鎬出演的劇集也都是與富人有關，但觀眾亦沒有因而覺得過沉悶，反而更期盼他在劇中出現任何的富貴行頭，人氣急升也讓他在片酬金和代言廣告酬金中獲得猶如劇中般的皇帝級數。

據傳媒《econotimes》報道李敏鎬每拍一集的片酬金可達1億韓元（約62萬港元），而李敏鎬在代言廣告酬金也吸金力強，在2017年時，有傳他代言數個品牌如Samsung、LG手機、百事可樂、樂天百貨和其餘的品牌代言，合共賺得約100億韓元（約6,200萬港元。他在年紀輕輕便獲得如此巨大的收入，難怪李敏鎬走出來時總帶著一身的貴族氣質，也總能將「高帥富」（有錢人）演得如斯迫真。

李敏鎬巨蟹暖男 兒時許諾：若於演藝圈成名 定送珍貴禮物給父母

李敏鎬沒有富爸爸，全憑個人努力在演藝圈創出一片天。成名前，他看到偶像金秀路成名後送了一短蘋果給母親，便許諾若於演藝圈成名，定送更珍貴禮物給父母。2013年，李敏鎬憑《繼承者們》人氣創高峰，他以自己賺來的酬勞花29億韓元買下著名是富豪居住地點的江南區千萬豪宅，說是給父母自住，當時他只是26歲。兌現承諾，愛護家人，盡顯巨蟹座顧家暖男的特質。李敏鎬作為高富帥暖男，難怪風靡亞洲粉絲。

李敏鎬曾在IG上傳與母親行街的背影照，除了金錢，李敏鎬成名後仍不忘陪伴家人，付出時間陪伴才是最珍貴。（actorleeminho@IG）

【按下圖先更多】李敏鎬的近照

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資料來源：channel-korea，econotimes