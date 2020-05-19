著名武打巨星李連杰與「利美人」利智結婚二十餘載仍恩愛非常，有過兩段婚姻的李連杰，先是與「練功夫」出身的同門師姐黃秋燕結婚，並育有兩位女兒，惜婚姻只維持3年便報以離婚收場。有過離婚經歷的李連杰不想再次妄下結婚的衝動，於是他與現任妻子利智相戀十年才選擇再度步入婚姻之中，建立一個「真正」讓自己感到幸福的婚姻。

着名武打巨星李連杰與「利美人」利智相戀多年，仍十分恩愛 (《龍在天涯》劇照)

57歲的「功夫皇帝」李連杰因一系列武打電影《黃飛鴻》和《少林寺》，成功以精湛武打功夫打進影視圈，武藝在荷里活和中港兩地均受歡迎，可是李連杰卻被網民票選進「成名後拋棄糟糠之妻」的男星排行榜，網民更說李連杰是一位共患難易，共富貴難的男星，成名後卻選擇離開青梅竹馬的師姐黃秋燕，愛上利智，但李連杰卻只說：「遇上利智後，她讓我明白何謂愛，了解真正的愛情。」

有傳因「轉運」而娶黃秋燕 遇上利智才明瞭何謂「愛情」

名武打巨星李連杰與「利美人」利智育有兩位「學霸」女兒Jane與Jada (IG@jetli)

李連杰與前妻黃秋燕是青梅竹馬的師姐弟，從小擁有共同興趣，一同練功20餘年，很自然便因日久生情而在一起，隨後帶着習慣彼此的愛步進婚姻，沒有激情；沒有浪漫感；有的只是那份習慣的愛，那時更有傳李連杰在病重時，聽了乾媽「轉運」的建議後才與黃秋燕結婚，雖然婚後育有兩位女兒，但仍無法為他們的婚姻帶來任何調劑。

「我見到另一個女人，我愛她，我可以為她死，我可以為她不要名利。」 李連杰

「我第一次的婚姻沒有任何意義，我只是履行身為丈夫的義務，但我不知道什麽是愛，直到我遇上她（利智）。」 李連杰

李連杰妻子利智有着亞洲的「瑪麗蓮夢露」之稱 (IG@jetli)

李連杰在1989年拍攝《龍在天涯》時認識利智，那時李連杰還是有婦之夫，但李連杰卻情不自禁地愛上利智，那時利智的美貌更被稱為亞洲的「瑪麗蓮夢露」，更有傳賭王何鴻燊為了與利智共舞，更豪擲重金。自古以來，英雄難過美人關，李連杰遇上利智，讓他經歷何謂真正的愛情，就是男孩看見令他心動不已的女孩，很想把她擁入懷，李連杰就是很想把利智據為己有。

那時李連杰對利智的愛就如黃秋燕一樣，願意為對方傾盡一切，甚至李連杰不介意被人指責拋棄糟糠之名，也跟利智許下承諾：「十年後感情不變，我們就結婚。」

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「不枉此生」的愛只屬利智一人

李連杰在1989年拍攝《龍在天涯》時認識利智，便一見鍾情(《龍在天涯》劇照)

當時三人陷進三角關係當中，但出於愛，前妻黃秋燕選擇放手離婚，即使心如刀割，但「成全」也是愛的一種，而愛情當中的供給與需要，從來也不是成正比。李連杰在訪問也坦言：「前妻黃秋燕對自己的愛或許有80%至90%，但自己對她的愛卻只有20%。」李連杰要的愛不是情感上依賴，而是真正的愛情。利智是亞姐冠軍，雙親早已離世關係造成她個性獨立，隻身一人從上海到香港發展，明白在事業上打併的辛酸，相反黃秋燕卻生於家境良好的軍人家庭。李連杰家境貧窮與利智十分相似，也理解李連杰為事業奮鬥的心，或許有時候男人需要的愛情，只需要被理解和體諒。

李連杰結束與前妻黃秋燕的婚姻後，與利智歷經十年的愛情長跑，在美國迎娶利智。婚後利智淡出舞台，更專心致志地照料家庭，為李連杰生下另外兩位「學霸」女兒Jane與Jada，李連杰更在《魯豫有約》節目感謝妻子的付出，也為了答謝對方，會願意用最大努力給她安全感，兩人由相戀到結婚，時經30年卻熱情不減，更在節目大打溫情牌，把愛延續更多美好的時光。

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當時李連杰遇上利智明瞭何謂愛情，雖然他在內地網民票選的「成名後拋棄糟糠之妻」排行榜中榜上有名，但經歷二度婚姻的李連杰卻用真誠的愛去轉變網民對他的看法。

同一時間，原本與李連杰份屬好友的國際武打巨星成龍也榜上有名，成龍與妻子林鳳嬌結婚38年，他們奉子成婚的愛情常被傳媒說成有名無實，雖然成龍沒有拋棄林鳳嬌，但卻在婚內與吳綺莉發展婚外情，對方更為成龍誕下女兒，多年緋聞不斷，雖然名義上沒有拋棄糟糠，但現實上卻做出字面上的行動呢！

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