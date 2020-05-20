去年宋慧喬與宋仲基宣布離婚，夢幻童話故事瞬間破碎，縱然宋慧喬與宋仲基各自發佈離婚聲明，但一眾網民也期盼著「雙宋」可來一個世紀復合。不過仍沒有等待他們復合之際，網上竟然瘋傳宋慧喬與分手9年的舊愛玄彬復合，宋慧喬與玄彬的名字更突然登上微博熱搜榜，網民更發揮名偵探柯南精神，精結出宋慧喬與玄彬真是復合的各種蛛絲馬跡，難道萬眾期待玄彬與孫藝珍結婚的憧憬只能成泡影？

宋慧喬與舊愛玄彬在2008年時拍攝劇情而漸生情愫 (《他們生活的世界》劇照)

早前，韓國男神玄彬與凍齡女神孫藝珍合演《愛的迫降》再度人氣急升，劇集《愛的迫降》更榮登美國雜誌《TIME》所評選「Netflix上必看韓劇」排行榜中的第一位。玄彬與孫藝珍在劇中甜蜜虐戀讓人慾罷不能，可幸最終兩人也迎來完美結局。與此同時，一邊廂網民熱烈討論玄彬與孫藝珍在現實快在一起的時候，有眼利內地網民發現剛離婚的宋慧喬與玄彬竟疑似復合？更歸納出以下三大復合跡象。

【按下圖回顧】玄彬與凍齡女神孫藝珍在《愛的迫降》甜蜜的劇照，合襯度滿分：

+ 6 + 5 + 4

疑點一：宋慧喬玄彬各自上傳戶外景點照 疑似同一地方

玄彬早前在網上釋出拍攝廣告時的照片 (微博@娱樂圈小青年)

早前，宋慧喬在個人Instagram上傳一張綠草叢林配上湛藍天空的戶外照，宋慧喬也一改以往發布私照的習慣，由上傳為品牌拍攝的代言照轉為一連幾日也是上傳戶外景點照。同時，前男友玄彬拍攝廣告照的在户外地方，與宋慧喬上傳的戶外景點照有點相似，於是網民大膽猜想會不會宋慧喬前往同一地方與玄彬見面。

疑點二：宋慧喬竟戴上「Ｈ」、「Ｓ」的頸鏈

宋慧喬友人在網上發布與宋慧喬的合照時，有眼利網民發現宋慧喬竟戴上「Ｈ」、「Ｓ」的頸鏈 (微博@半夏微瀾rosenow)

近日宋慧喬好友在網上發佈與宋慧喬的合照，網民關注宋慧喬美貌外，更發現宋慧喬脖子所配戴的項鍊竟疑似是「H」和「S」兩個英文字母，字母「H」和「S」正便是玄彬「Hyun Bin」和宋慧喬「Song Hye-kyo」名字拼音的第一個字母。

疑點三：宋慧喬讚好閨蜜照片

帖文當中的留言功能已被韓劇《冬日戀歌》女星朴帥眉刪除了 (微博@圈内爆姐)

曾有份出演韓劇《冬日戀歌》女星朴帥眉，近日在網上上傳《他們生活的世界》歌詞截圖後，並在帖文中表示：「這真是艱難疲憊的感情。」平日很少就網上帖文有過多留言的宋慧喬，竟在帖文下留言回應：「姐姐呀！呵呵！」，此舉引起網民的關注，皆因《他們生活的世界》是撮合宋慧喬與玄彬熱戀的劇集，於是網民更認為整個對話包含有另一層的意思，難道也默認分手9年情艱難？

雖然宋慧喬與玄彬疑似復合的傳聞被網民說得如幻似真，亦有人說粉絲的幻想力太強，但宋慧喬的確是玄彬第一位承認相戀的圈中女友，那時宋慧喬與玄彬戀情也堪稱是圈中模範的神仙眷侶，不論是名氣、樣貌和氣質也合襯非常。

【按下圖看更多】宋慧喬近照

宋慧喬是玄彬第一位承認相戀的圈中女友

宋慧喬與玄彬因拍攝劇集《他們生活的世界》時，因戲生情 (《他們生活的世界》劇照)

宋慧喬與玄彬因在2008年拍攝愛情劇《他們生活的世界》結成好友，同時宋慧喬與玄彬在劇中飾演情侶，劇中很多情侶之間的互動鏡頭也細膩自然，自然得好像是宋慧喬與玄彬私下相處的情景。

翌年，玄彬便正式承認與宋慧喬相戀，兩人當時相戀消息傳出後，更被韓國傳媒冠上「最具關注度的完美情侶」，當時宋慧喬與玄彬皆是韓國一線演員，兩人也各自受到眾多品牌和導演的歡迎。那年宋慧喬才28歲，而玄彬才27歲，正值應為事業打併的階段，以至兩人聚少離多，最終相戀3年後，在2011年對外宣布兩人已和平分手，原因也基於忙碌行程、關係慢慢疏遠和加上傳媒壓力而選擇分手。

宋慧喬與玄彬因在2008年拍攝愛情劇《他們生活的世界》結成好友，更在戲中合演情侶 (《他們生活的世界》劇照)

自此分開過後的5年，玄彬只公開與演員姜素拉的戀情，更充當體貼的男人，給予女方正式承認戀情的舉動，但最後戀情只維持1年便宣告結束。玄彬也曾說過：「我在30歲以前只想專注於事業，計劃30歲後才會結婚生子，但現在我已經37歲，我真的很想擁有一個平凡幸福的家庭。」

如今玄彬好像周旋在宋慧喬和孫藝珍的亦真亦假戀情緋聞當中，不知道玄彬是想細心保護曾分手的感情，還是選擇與曾在戲中為對方經歷生死的孫藝珍呢？畢竟利正赫（玄彬飾）在《愛的迫降》曾說過：人生中絕對不能忘懷的人，不是你討厭的人，而是你喜歡的人。」

【按下圖回顧】玄彬與宋慧喬在《他們生活的世界》的親蜜劇照：