《誰是被害者》成Netflix評價最高的華語劇，連帶劇中35歲「混血女神」許瑋甯也備受網民熱烈關注討論。繼10年前台劇《醉後決定愛上你》後，許瑋甯再度與「肌肉型男」張孝全在劇集《誰是被害者》合作。張孝全十年後再遇許瑋甯合作，大讚對方成熟嬌俏，不論是樣貌還是演技也狀態大勇，也是圈中數一數二的「正妹」。

相隔十年後，許瑋甯與張孝全再次在Netflix評價最高的華語劇 (《誰是被害者》中合作。 《誰是被害者》劇照)

現年35歲的許瑋甯除擁有四分之一意大利血統，更是一位台美混血兒，擁有棕色大眼的她配上白皙牛奶肌，常被傳媒稱讚為「真人版洋娃娃」。

許瑋甯在《誰是被害者》飾演為了得到獨家報導而不擇手段的報社記者，就連劇中鄭人碩（飾：藝術家莊秉耀）也說：「我從來沒有看見像你這麼漂亮的女記者。」可見編劇也默默在對白中讚美許瑋甯美貌！許瑋甯擁有混血兒般的精緻五官，皮膚也保養得極好。雖然普遍女生沒有天生的混血臉，卻較可參考許瑋甯多年來保持白滑零毛孔的牛奶肌的秘訣，女生快從中偷師吧！

許瑋甯在《誰是被害者》中飾演女記者演技美貌出眾:

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許瑋甯保持白滑零毛孔牛奶肌秘訣

一、建議良好卸妝習慣 臉部每一個部分也不可以忽略

許瑋甯擁有精緻的五官，不論是淡妝或濃妝一樣漂亮迷人。 (IG@anno8o7)

許瑋甯本來的肌膚就是白皙非常，不單是白裡透紅，更是能透出滿滿的光澤感。許瑋甯曾在訪問中提到自己以往一個不好「卸妝習慣」，就是每週總是找一天，將酒精噴灑在化妝棉上，然後慢慢輕拭皮膚，誤以為這樣可令到臉上每一個毛孔都盡量得到清潔，但後來許瑋甯明白酒精對皮膚帶有刺激性，發現只需要維持卸妝清潔習慣就好，其實也用不著酒精潔膚。

此外，許瑋甯也指出不少女生在卸妝時也忽視了一些位置，例如：嘴角、眼角和鼻翼兩側等的位置等。當在卸妝時經常忽略以上位置，便很容易造成色素沉澱問題。她建議女生在卸妝時，先卸妝眼角和兩頰 （T字部分）接著到嘴角位置，也緊記洗臉時手勢盡溫柔點，不要過於拉扯皮膚。

二、含蘆薈成份保養品是補水好助手

35歲的許瑋甯擁有四分之一意大利血統，更是一位台美混血兒。 (IG@anno8o7)

許瑋甯除了擁有令女生羨慕不己的好皮膚和樣貌外，更擁有深邃腹肌，平日許瑋甯也熱愛與陽光玩遊戲，不過夏天的紫外線非常猛烈，要在曬太陽後依舊保持水潤皮膚，許瑋甯就會用上含蘆薈成份的保養品。她特別強調要選擇含有維他命C的蘆薈成份保養品，除有足夠補水能力外，更可以同時美白皮膚。

三、熱敷毛巾配臉部按摩 提升皮膚保水能力

許瑋甯擁有白晢明亮的皮膚，被《誰是被害者》拍擋張孝全大讚是「正妹。」 (IG@anno8o7)

除了維持良好卸妝習慣和多塗含蘆薈成份保養品外，許瑋甯認為熱敷毛巾再配臉部按摩，也可提升皮膚吸水的能力。許瑋甯在完成卸妝步驟後，會習慣在臉上敷上熱毛巾，原因在於熱毛巾的熱力可讓臉上毛孔慢慢放鬆，配上臉部按摩可加速皮膚的血液流動，令到皮膚塗上具補水成分的護膚品會更有效和吸收。

四、多吃有助美白食物

許瑋甯護膚除了會從運動入手外，飲食也是許瑋甯保養皮膚的其中一個方法。 (IG@anno8o7)

女生想瘦身，通常也被建議運動再配合飲食會更為有效，就如想擁有白皙皮膚的女生，也需要配合飲食，令到皮膚變得更為亮白。就如許瑋甯平日很愛吃含有維他命C的水果，例如：櫻桃、奇異果和喝檸檬水等，因為維他命C是一種抗氧化劑，除可預防紫外線對皮膚造成的傷害，更因阻斷黑色素的合成，從而減少黑色素生成，令皮膚變得白滑。

【按下圖看】《誰是被害者》女主角許瑋甯清純可愛日常照：