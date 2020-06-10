相比在Instagram發帖，反之限時動態不時更新，用途多多，成為不少女生分享飲飲食食、日常生活照的首選。而早前Instagram就推出了新的特殊字體分別是「打字機明體」與「英文特殊字體」，不過並非人人有份！只有部份的用戶先會有這個新功能，這根本就是IG的大抽獎！

由於「打字機明體」依然是Instagram的測試階段，因此只有部份的用戶成功會得到，令一眾用戶追上明體的潮流。由於功能未算穩定，所以不少用戶在輸入文字時，都有召喚不成的情況！日前，香港Youtuber鄭金鈴就分享了一個開通「打字機明體」的秘訣！

【點撃看】按入開通「打字機明體」！小編實測！

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不過Instagram的終極大獎還有稀有的「英文特殊字體」，只有少數人士抽中。英文字體的選擇會大大增加，例如文字底下增加漸層及底色，用於配襯人像、風景或者美食照片，都會充滿風格！更新後，總共有十多種的字體，用戶可以隨意組合變化，砌出個人風格。可惜這組英文字體，難度過高，未見有破解方法！快問問身邊哪位朋友是幸運兒！

Instagram的限時動態更新後，會提供14種字體，十分可愛! (手機截圖)

想要可愛特殊的字體？依然尚有其他方法，市面上有不少字體APP可供下載，只要打入文字，選擇可愛的字體，再複製到限時動態，就可輕鬆到手。

字體APP推介：Fonts & Text Emoji for Instagram Bio, Comments & Captions，簡易使用。（手機截圖）

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限時動態曾經瘋魔IG唱K 的Filter，連歌手陳柏宇都曾經潮玩過，當時他更被容祖兒的《女皇》考起？（Instagram@ckw720）

潮玩Filter？不如自製「特效濾鏡」！

限時動態的另一個重頭戲，當然是「特效濾鏡」，部分濾鏡更加具備小遊戲、唱歌等功能，成功吸引無數的用戶！其中唱K Filter更瘋魔一時，當時連歌手陳柏宇都曾經潮玩過！

原來這些「特效濾鏡」都可以親手自製，之前藝人譚杏藍就分享如何D.I.Y. IG Filter！原來只要下載Spark AR Studio的程式，以及其下的Face Assets，過程簡單，方便使用，簡簡單單就能夠設計自己個人風格的Filter！

【點撃看】Filter有男有女揀？Photoshop必備！

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IG 隱藏唯美「GIF關鍵字」推薦！

女生們平日調色、美圖、加邊框，各種增加效果的招式，應該難不到一眾女生。不過Instagram的功能不時更新，隱藏的GIF亦多不勝數，有時想要簡單的小動圖，都不知從哪裏着手。以下有9個GIF，不失可愛，又有文青感，用法百搭。

【點擊看】9 個日韓台文青「GIF關鍵字」！

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