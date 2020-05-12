39歲的鍾欣潼（阿嬌）與今年31歲的整容醫生賴弘國一直保持幸福夫妻的形象，直至早前爆出離婚消息，結束14個月的婚姻，轟動全城！二人相差的不只是8年的姊弟戀，更是圈外人與天后級名氣的懸殊。阿嬌兩位天后級閨密容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa），堪稱「英皇龍虎豹」，同樣體驗過名氣差距大的戀情！天后級面對的不只是年紀的距離，更有名氣差距的辛酸！難道名氣懸殊都是一種感情死因？

阿嬌鍾欣潼：你確實配不上我！賴弘國：你為什麼是明星？

2018年，阿嬌鍾欣潼與前夫賴弘國結婚，當時在美國舉行大型的訂婚派對，震撼娛樂圈。想不到二人早於今年3月1日簽字離婚。賴弘國亦在Instagram上載與阿嬌的一張黑白合照，分享一篇千字文，細數昔日戀情點滴，亦爆出離婚的內幕消息！事後有傳，阿嬌所屬公司英皇娛樂致電賴弘國，責備他公開分訊！

賴弘國的分手宣言中，仔細的細數與阿嬌鍾欣潼的回憶，字裡行間完全感受他的心情。（Instagram@m01yb46）

相差8年的姊弟戀最終離婚收場，都是事出有因的！可能因為兩個人之間的年紀經驗不同，思想的成熟程度不一，所以二人時常因為價值觀不同而引起衝突。二人不只是8歲的差距，更有的是名氣的差距及壓力！阿嬌與前夫賴弘國公開拍拖的時候，賴弘國的私生活以及家人的舉手投足都被傳媒關注。一個圈外人要與天后交往就承受了不少的壓力，更何況在婚後呢？

【點撃看】阿嬌鍾欣潼：賴弘國私下大男人！吵架時很幼稚！

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雖然賴弘國與阿嬌結婚後，利用過她天后級的名氣，讓他創辦的醫美診所引來不少的生意。不過婚後的賴弘國曾經被傳媒指他娶了明星老婆之後「食軟飯」，其實阿嬌亦在節目《吐槽大会》中都為此澄清，是她一直在花他的錢。不過她竟然說了一聲：「你確實配不上我。」

阿嬌鍾欣潼向賴弘國說一聲：「你確實配不上我。」(截取於《吐槽大会》內地綜合節目)

阿嬌之後又表示：「在朋友面前，他會很自豪地說，我老婆是明星，但一有他的負面新聞，他就會抱怨說，你為什麼是明星。」明星的感情生活要面對的，不只是兩個人的問題還有公眾的壓力。雖然賴弘國奮力挽救二人的感情，適應圈中人的生活，可惜阿嬌還是決定離婚，解放二人一直的勞累。

阿嬌鍾欣潼與前夫賴弘國的不時衝突，令婚姻生活不美滿。(截取於《吐槽大会》內地綜合節目)

【阿Sa蔡卓妍+陳偉霆】男追名氣 人紅緋聞多！

阿嬌的好閨密，TWINS另一位成員蔡卓妍（阿Sa），曾經與小3年的陳偉霆發展姊弟戀。2010年二人高調承認拍拖3個月，當時的陳偉霆娛樂事業尚未起升，出道多年一直都寂寂無名，二人名氣的差距太大，或多或少定必影響到男人的自尊心。

蔡卓妍與陳偉霆合作電影《美麗密令》一吻定情，其後2010年10月10日公開承認戀情（Instagram@choisaaaa）

陳偉霆為了追上女方的名氣，後來將工作重心轉戰到中國大陸，的確成功在內地爆紅，坐擁名氣，不過人紅是非多！陳偉霆在內地漸有名氣後，當然引來不少狂風浪蝶，更曾與趙麗穎傳出緋聞。陳偉霆得到名氣，工作自然變得愈來愈多，與阿Sa各有各忙，自然難以維繫感情，結束5年的感情。阿Sa宣布分手時，慨嘆：「原來我們的感情沒有想像中堅固」。二人同是圈內人，明白名氣懸殊的問題，你追我趕的狀態，卻讓二人內心疲累，影響感情。

【按圖看】有說阿Sa蔡卓妍與陳偉霆合作電影《美麗密令》一吻定情，看二人在戲中的互動，當時陳偉霆的名氣與阿Sa有一段距離，公開戀情後，外界經常指陳偉霆借阿Sa上位：

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【Joey容祖兒+劉浩龍】名氣愈高 愈低調！

2012年，樂壇天后容祖兒（Joey）與劉浩龍（師兄）公開戀情，雖然男方的名氣不及容祖兒，被外界不看好。當時「龍兒戀」被批評為女尊男卑，又指男方「食軟飯」打算攀龍附鳳等等負面報導。縱使外界對他們的名氣差距加以評頭品足。不過劉浩龍表示：「我承認工作上女朋友是天后，但一拍拖，我沒放這個稱號在她身上，從來不覺得這是壓力！」名氣、階級沒有成為二人的一大難關。

【點撃看】Joey容祖兒與劉浩龍「婚訊」 變 「分訊」？

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之後2018年3月傳出二人分手的消息，他們低調的終結6年的感情。二人回歸朋友的關係，有傳是二人各為事業奔走，而感情變淡。2018年4月Joey在facebook上發放師兄的照片，表示：「一切皆是緣，因為緣份大家能夠相聚相知相交。」雖然Joey為人直率，不過她卻極少就事件回應，她直言：「我作為一個藝人，說的每一句話和聲明，對任何人都會有影響，所以感情事想低調處理，但問到我，我就誠實跟大家說，我現在是單身。」

「龍虎豹」容祖兒(Joey)、蔡卓妍(呀sa)與阿嬌，同為英皇娛樂旗下的天后人物!（Instagram@yungchoyee）

容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）與阿嬌，同為英皇娛樂旗下的天后人物「龍虎豹」，感情私生活一直都是傳媒的焦點。雖然「門不當，戶不對」已經不合時宜，，不過天后每一次的戀情都需要另一半接受外界批評的壓力。雙方名氣懸殊未必直接影響二人感情，卻會引起另一半的不習慣，奮力改變自己的同時亦轉變二人的相處。

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