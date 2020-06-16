李敏鎬、金高銀主演的韓劇《THE KING：永遠的君主》終於大團圓結局，這段跨時空愛情故事終於修成正果，結局既揪心又浪漫，更有不少心動語錄，成功感動不少粉絲！不過《THE KING》至開播起收視一直下跌，外界負評不斷，大結局亦只以低收視作結，比開播收視再跌一半。劇集即使有男神李敏鎬坐陣，仍然是無助改變局面，究竟死因何在？

韓劇《THE KING：永遠的君主》由李敏鎬、金高銀主演，日前終於大團圓結局，Netflix上亦可觀看。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

超時空甜蜜戀愛 大結局心跳語錄

大韓帝國皇帝李袞（李敏鎬飾）得到整枝息笛之後，希望找回大韓民國的鄭太乙（金高銀飾），不停在一個又一個的平行時空穿越。雖然對方有著同一個的樣子，卻始終不是所愛，經過每次穿梭的失敗，這份虐愛從期盼轉為失望。李袞最後成功找到全宇宙中的唯一，重遇最愛一刻相當催淚感人。最後的時空旅程的甜蜜程度，充滿心動的對白，令人看得心都被融化。粉絲又有否被李敏鎬的深情演譯所打動？

即使你忘了我，我還是想見你。 李袞

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鄭太乙依然有記憶 劇情不合乎時空理論？

看完大結局的觀眾，可能會提問為何轉變回到過去，結果鄭太乙卻保留原本的記憶，被指與時空理論有違。其實李袞第一次回到過去，穿越到過去不同的時間所發生的事，其他的事如同先前一樣發展，所以第一次回到過去對於現在的影響力比較低，鄭太乙當時只是萌生一些新的回憶。

穿越到過去的鄭太乙卻保留原本的記憶，被指與時空理論有違。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

後來李袞第二次與曹影回到過去，成功拯救小李袞，殺了過去的李晉，息笛沒有被斬開，引致對現在有巨大的影響，因此每個人物都返回原點重新開始。原來鄭太乙之所以記憶得以保存，一切都是與書店小孩有關。

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7大彩蛋細節 原來「大韓帝國」真的存在？

《THE KING：永遠的君主》大結局中，新總理的兒子由韓劇《再見媽媽又再見》反串女生的童星徐宇真客串登場，為一眾觀眾帶來驚喜。此外，《THE KING》全劇內尚有不少驚喜細節，需要觀眾細心留意、發掘隱藏的7個彩蛋！

童星徐宇真因為韓劇《再見媽媽又再見》而爆紅，竟然最尾客串登場《THE KING：永遠的君主》，超可愛！(《THE KING：永遠的君主》劇照)

彩蛋一：「大韓帝國」不是虛構？

戲中平行世界的「大韓帝國」，原來是真實存在過。在1897年，中國清政府在甲午中日戰爭後，而放棄對朝鮮半島的宗主權。當時朝鮮王朝第26代的國王李熙（朝鮮高宗）就自稱皇帝，更加改國號為「大韓帝國」，可惜後來日本入侵，「大韓帝國」因而被操縱消滅。

「大韓帝國」是大韓民國的平行世界，一個屬於君主制的國家。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

彩蛋二：加入愛麗斯元素

愛麗斯夢遊仙境是一部經典的穿梭主題的童話。在第一集李袞就是與孩子們閱讀《愛麗斯夢遊仙境》，此外他動不動就說斬頭，也是參考了童話中的紅心皇后的作風。此外李袞人設是屬兔的，戲中他亦不時查看手錶時間，就如重視了《愛麗斯夢遊仙境》童話中帶著懷錶白兔先生角色。鄭太乙就如愛麗斯一樣穿越到「大韓帝國」，更加好像愛麗斯喝下「變大縮少藥水」一樣出現災難，當時鄭太乙就是食飯時誤服毒藥，其後她說：「我終於合道試毒的重要性」。

第一集李袞就是與孩子們閱讀《愛麗斯夢遊仙境》。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

彩蛋三：真正的「萬波息笛」能醫百病？

想不到「萬波息笛」都不是完全虛構。根據高麗時代國師曾撰一本史書《三國遺事》，記載過新羅一段歷史，有指當時第31代君主神文王因為聽聞在「感恩寺」附近有一座烏龜形狀小山，山上有一枝會一分為二的竹，而一到晚上竹就會合而為一。神文王因此登島後，竟然見到死去的父皇文武皇給他一枝黑竹，吩咐他製成一枝笛，只要吹奏後，就可以輕易擊退敵人、疾病治癒，國家風調雨順，風定波平。最後，神文王將它稱為「萬波息笛」，亦變成國寶。原來第一集一開始，金親王李霖早就口述過了！

第一集一開始盲展示過《三國遺事》的傳說內容。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

彩蛋四：金高銀終於獲獎

李袞其中一個穿梭的時空，其中一個身份就是女演員鄭太蘿，她哭着說獲獎，其實是反映了現實中的金高銀，當時第53屆百想藝術大獎中，她沒有憑《孤單又燦爛的神-鬼怪》獲得任何獎項，相信這幕是編劇金銀淑為她設下的女演員獎項，填補了金高銀現實的遺憾。

戲中的其中一個時空，鄭太蘿就是獲獎女演員，其實是填補了現實中金高銀的遺憾。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

金高銀所飾演的鄭太乙一直都沒穿上豪華禮服，而這幕她所穿的白色絲質襯衫洋裝，出自CHANEL的Metiers d’Art 2019／20工坊系列，她更戴上Coco Crush系列鑲鑽耳環和J12白色陶瓷腕錶，看來劇組是有意營造她的女星氣派。

金高銀穿上 CHANE在Métiers d’art 2019/20 Show 展出的設計。(CHANEL @Youtube)

彩蛋五：《www請輸入檢索詞》都是同一世界

《THE KING：永遠的君主》與《www請輸入檢索詞》同是由導演鄭志賢執導，因此兩套劇中也有不少相似的地方。例如刑警張米的電郵是rose93@unicon.net 與《www請輸入檢索詞》戲中入口網站Unicon相同，如同連結了兩部劇在同一時空。此外，李袞與鄭太乙更加大玩檢索詞，利用手機搜尋的字詞傳情，悄悄地在回應《www請輸入檢索詞》一劇。

刑警張米擁有流氓的形象，卻比女主角還小。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

彩蛋六：漢字多過韓文

大韓帝國的世界多以漢字來溝通，原來是與歷史有關，本來韓國自古以來受中國影響，使用漢字。不過直到1970年，韓國總統朴正熙下令全面禁止漢字，所以才會有韓文的誕生。由此可見，編劇早就考慮過平行世界的世界觀及時代歷史之差，因而設定大韓帝國用上漢字溝通。

細心的粉絲們應該有留意到大韓帝國的世界，多以漢字來溝通吧。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

彩蛋七：石中劍傳說

劇中書店小孩閱讀過一本亞瑟王拔出石中劍的傳說故事書。「萬波息笛」與石中劍同樣有帝王的象徵，誰將劍拔出來，就能夠當國王。第一集小李袞就是因為聽見息笛的哭聲召喚，而目擊父皇之死。

小李袞曾經表,示因為「萬波息笛」的笛聲還大聲過槍聲。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

其實李袞都曾被曹誾燮嘲笑他是亞瑟王，因為他與叔叔金親王爭奪息笛。而且息笛與石中劍都是一樣，可以讓人不老不死，因此金親王都可以保持樣貌。

70歲的李霖樣子沒有衰老，他曾表示自從1994年冬天開始就沒有長過年紀。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

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《THE KING:永遠的君主》時空混亂太難懂 成收視插水主因？

《THE KING:永遠的君主》是金牌編劇金恩淑的作品，加上演員的陣容，話題性相當高。開播第一集就有雙位數收視，第2集亦保持11.6%收視，不過之後收視一度下跌，不如預期。其實在大結局之前，各位演員都在自己的社交平台發放照片，希望力谷最後的收視。李敏鎬在Instagram上，分享一張追劇《THE KING：永遠的君主》的背影。金高銀亦分享一張男女主角的合照：「即使在今天，＃永遠的君主，在一起吧🖤」

在 Instagram 查看這則貼文 이민호 leeminho（@actorleeminho）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 上午 6:24 張貼

本來平行時空的觀念本來不容易理解的事，所以《THE KING:永遠的君主》劇情敘事過於複雜，會增加大眾觀看的負擔。由於大韓民國以及大韓帝國是兩個的平行時空，基本上每個演員都要一人分飾兩角。加上剪接混亂，鏡頭畫面缺乏表達所處的時空，複雜的穿梭讓觀眾多花思考到底是哪一時空哪一人，令觀眾一度燒腦。當時《THE KING》正與《夫妻的世界》競爭，所以頭一集未能跟上的觀眾會大減興趣，選擇棄劇。雖然《THE KING》的批評不少，不過觀感兩極，依然深受支持《THE KING》的粉絲喜愛和熱衷，就是喜歡戲中的時空交錯，轉變命運的燒腦部分。

【點撃看】《THE KING:永遠的君主》每集出現植入廣告太過Hard sell又突兀 ？

+ 5 + 4 + 3

《THE KING:永遠的君主》雖然收視不似預期，廣告位也著實扣分，但其實整套劇情都十分緊湊。結局中親情、愛情、友情的走向與主線有緊密連接，算是收尾得不錯，男女主角的情感有所昇華。最後一幕，李袞（李敏鎬飾）與鄭太乙（金高銀飾）手拖手的畫面，再閃現了一對老年人的手，暗示二人「執子之手，與子偕老」，有一個愉悅美滿的大團圓結局。

李袞（李敏鎬飾）與鄭太乙（金高銀飾）二人最後有著美滿的結局。(《THE KING：永遠的君主》劇照)

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