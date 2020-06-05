TVB劇集《降魔的2.0》中，由劉佩玥（阿Moon）飾演的啤啤與小馬（馬國明飾）的輪迴約會，終於成功一圓心願出發至目的地，劇情充滿洋蔥。阿Moon的演技不只備受觸目，就連她的白滑肌膚都備受注目。不說不知，原來劉佩玥的養生秘訣，就是素食！圈中許多「找素」女星一直支持素食的習慣，到底茹素有何威力？營養師又怎樣看？

劉佩玥（阿Moon）飾演《降魔的2.0》的啤啤，劇中與小馬（馬國明飾）分離的一幕十分催淚，被網民熱讚！(《降魔的2.0》劇照取自Youtubw@TVB (official))

劉佩玥半年前茹素 全因一套紀錄片

30歲的劉佩玥（阿Moon）從半年前開始全素食，即是避免食用所有由動物製成的食品。劉佩玥曾經於自己的Youtube Channel分享自己茹素的原因，原來是因為一套有關素食者的紀錄片《茹素的力量》！

劉佩玥（阿Moon）指《茹素的力量》內紀錄多個運動員素食者，原來素食者的痊癒速度比正常飲食的人快！(Youtube@劉佩玥Moon Lau)

劉佩玥表示這套紀錄片大大開拓她的思想，大力推薦觀看。她再指茹素有助改善身體狀況，亦對社會有所幫助。劉佩玥認為改吃素食會帶來環境和健康方面的好處，是一件十分有意思的事。

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劉佩玥茹素後改善皮膚、經痛問題 平靜情緒

劉佩玥自言個性一直容易生氣、急燥，而且情緒高低起伏偏大，但是素食的生活竟然令她更易控制自己情緒。劉佩玥直言素食讓她多了反思，平日食的「垃圾食物」原來會增加身體的負荷，即使捨棄從前的飲食習慣都沒有所謂！註冊營養師Angela Lee表示素食者因為增加進食複合碳水化合物（例如西蘭花、糙米等），血清素會有所提升，確實有助改善情緒。

劉佩玥(呀Moon)表示茹素的生活讓她身體或心靈都變得健康！(Youtube@劉佩玥Moon Lau)

劉佩玥從小就十分喜愛吃豬的內臟、炸雞及燒鵝，導致她有體內脂肪上升、血糖低、心律不正及血壓過低的問題。自從她茹素後，體內毒素開始排出，身材纖瘦了，身體亦不再容易出現頭暈、疲憊或四肢無力等狀況，而且她比以往更加精神，就連經痛都大大減少！劉佩玥坦言：「我食咗素之後，我覺得個人精神咗啦，同埋皮膚都有好咗嘅。」註冊營養師Angela Lee為此解釋由於腸胃消化肉類，會產生廢物，積聚毒素，引致皮膚變差。而素食者因為多吸收蔬菜中的纖維，有助腸道健康，有效排出毒素，皮膚自然變好。

營養師Angela Lee提醒素食者，因為蔬果有助排毒，為以防便秘，應多加飲水！(照片由營養師Angela LEE 提供)

素食者要食油？多食傳統布豆腐！

很多人以為全素者難以吸收足夠的營養，但劉佩玥卻不認同，反指茹素者十分着重健康。劉佩玥表示：「為何要透過動物來間接吸收，而不直接從植物本身中攝取？」她強調素食者只要食得豐富，很多營養可以從蔬果、堅果中攝取，都可以吸收各種的營養。註冊營養師Angela Lee表示多色的蔬果都有各種不同的營養，只要素食者的飲食夠多樣性而且均衡，並非油炸，少油少鹽少糖，都是有助身體健康，又提醒素食者應多喝水。

註冊營養師Angela補充豆類的蛋白質與肉類的相似，如黃豆、黑豆等，透過攝取多樣化的豆類有助吸收各類的蛋白質，有助互補！Angela建議素食者亦不忘要吸收鈣質，指出現時素食者都會飲用植物奶，例如杏仁奶、米奶、豆奶等，種類雖然眾多，但還是建議飲用低脂牛奶，否則素食者應選擇加上鈣質的豆奶，或者多吃含豐富鈣質的傳統布豆腐。

劉佩玥：「瘦又好，肥又好，我開心就好。長頭髮好，短頭髮也好，我舒服就好。 白咗又好，黑咗又好，我健康就好。」(Instagram@arryuu)

另一個大眾擔心的問題，就是素食的味道太淡，不易入口。劉佩玥表示如果未能斷了肉類，可以吃素食肉。她笑言如今香港有很多出色的素食餐廳，可以食到相似度十足的「素牛肉漢堡」以及「素肉醬意粉」。別以為素食者不能吸收脂肪，Angela 又指身體中部分的能量來自於脂肪，而且不少的營養都是脂溶性的，例如茄紅素、維他命等。她補充坊間推出多種的植物油，如牛油果油等，都可以與沙津撈拌，只要油的份量是低於六茶匙之下，都是健康的！

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一時改變自己的飲食習慣，絕對需要無比的決心，堅持下去。劉佩玥認為素食不只幫助身體，更加可以減少殺生，有助環境，是一件十分有意思的事。她亦鼓勵身邊人嘗試素食，先從一星期兩天開始，直至有興趣，再慢慢實行素食的計劃。不過她再加提醒，在實行素食之前，一定要做好資料搜集！

頭一兩日真的不想堅持，但去到第三四日便開始不想吃肉，直至現在也在做這件事 劉佩玥

圈中尚有不少的女星因為宗教信仰或減肥而開始茹素，其中謝安琪、陳貝兒更加茹素超過廿年！Green Monday在2018年曾經調查1,000名港人，發現七天全素人口由2016年的2.5%急升至2018年底的3.7%，而女性素食人口更上升高達4.8%，可見素食文化逐漸普及。雖然茹素有各種好處，但始終因人而異，應先咨詢專業意見！

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營養師Angela Lee表示素食雖然健康，不過卻有四項注意！(一)本來腸胃欠佳、容易肚瀉的人士，一開始別要全素，可多食乳酪。



(二)部分營養相對難以從植物中吸收，例如人只能吸收菠菜中3成的鐵。營養師建議老人、孕婦及餵哺母乳的媽媽應額外攝取補充劑。維他命B12、鈣、鋅、鐵。



(三)開始素食的人士別要一下子全素，可以先維持食用一天一隻雞蛋，飲用牛奶，以保持身體狀況。營養師建議最初的食用份量；豆類要佔半碗；米飯、糙米或藜麥佔半碗；蔬菜佔半碗。



(四)如果素食後，身體出現不良變化，例如脫髮、指甲轉差、容易不適生病，都有可能是身體營養不良，應向醫生求助，是否要食用補充劑或者停止素食。

(*注意：建議有意素食之前，請先向醫生或營養師資詢，以衡量自己的身體狀況。)

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