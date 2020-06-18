楊丞琳近來在節目《菱格世代DD52》與「兄弟」潘瑋柏一起擔任導師，期間談及初步戀話題，潘瑋柏取笑出道近20年的楊丞琳，笑說：「我阿祖也都唱曖昧。」換來楊丞琳狠狠一瞪。不過，火花其實都只是節目效果，36歲的楊丞琳由當年的「可愛教主」一路走來，完美演繹了何為優雅地老去。

楊丞琳早前與圈中好友一起慶祝生日。（rainie77@instagram）

30+處世哲學 可愛外表下理智又果斷台灣藝人楊丞琳自2000年出道，演戲、主持也唱歌，由當年的「可愛教主」，直到近年被譽為亞洲全能天后。出道20年，陪伴一代少女成長成「中女」。女人最怕老去，霎眼芳華，三十以後的人生，總有人覺得，怎樣都只是力挽狂難地阻止自己老去。楊丞琳二十年年華都在鎂光燈下度過，卻活出一種不同的生活態度，可愛的外表再藏不住那「理性到絕緣」的處世哲學。所謂的「優雅地老去」，是她愈來愈擅於表達內心—不拖拉、不糾纏的人生觀。

當日輕唱「曖昧讓人受盡委屈」的可愛教主楊丞琳，雖然仍一臉稚氣娃娃臉，但與外形相反，對於愛情，她理性到骨子裡，曾言：「一直以來對我來說，婚禮、婚姻、結婚、婚紗，這些東西跟我是沒有甚麼關係的」，自2015年與李榮浩拍，感情穩定，終在2019年結婚。（rainie77@instagram）

表態很重要 向內吞只會令自己內傷

成長怎看都似是一門「蝕本」的生意，由痛苦而來，又要人不慍不火，根本泯滅人性。「30+」以後的人生，埋怨多了便成「怨婦」一般，可是事事看得開，似半人半神仙，卻更似半死不活。楊丞琳卻曾接受《女人迷》專訪時說到自己的愛情觀，卻說成熟的女人不是要事事忍氣呑聲，她說過：「對我來說，表態自己是很重要的。不要往內吞、讓自己內傷，也不能只用任性表達需求。」

事事不形聲色地否下去，若無其事、不慍不火未修成修養，便早已鬱結成病。成長是苦，但就似鍛鍊肌肉，在健身室內，大叫或低吼，根本就是人之常情，幹練一身，練成了也是自己的。

【點圖看】楊丞琳30+處世金句 「理性到絕緣」卻畢生受用＝＝＞

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《荼蘼》的故事卻溫柔地說：其實你現在也許過得不錯，別再拿平行時空的自己比較；透過楊丞琳的角色說：「一旦我們選了，就這麼做下去吧。」 （《荼蘼》劇照）

我們都不要後悔了

走到「30+」，總會浮想聯翩：要是當是時沒有這樣做，會否不一樣？《荼蘼》一戲似是楊丞琳演藝的轉捩點，她曾接受《女人迷》專訪時談到，是角色的對白，也似是跟自己的對話，當中一句說到：「我們都不要後悔了。」

《荼蘼》中的主角，面對兩難局面，愛情或麵包？事業或愛情？事實是，世上多的比二元對立複雜得多的問題，不只顧此便失彼，還是一環扣一環，似骨牌那樣，每天每天我們都在面對、承受自己的「果」，又種下許許多多的「因」。

每天若要選一事來後悔，大概可以花上一整個下午。「後悔」這感覺很糟糕，但也給人莫名的安全感，因為只要活在過去，活在永遠有選擇、充滿可能的過去，總是能想像一個比較完美的結局，來躲過今天的不是。但《荼蘼》的故事卻溫柔地說：其實你現在也許過得不錯，別再拿平行時空的自己比較；透過楊丞琳的角色說：「一旦我們選了，就這麼做下去吧。」

《年輪說》：「人在出生開始，會經歷很多痕跡，一步步學習、成長，才活成自己。年輪就是讓你看不清出口跟入口，所以你並不知道人生的碰撞在哪個時刻、你什麼時候會走回頭路。你會不會，又遇到同一個人？」（rainie77@instagram）

原來我可以哭到不行、痛到不行，然後再站起來。

楊丞琳其中一首歌《年輪說》由小孩寫到成人，她曾在《女人迷》專訪時說：「人在出生開始，會經歷很多痕跡，一步步學習、成長，才活成自己。年輪就是讓你看不清出口跟入口，所以你並不知道人生的碰撞在哪個時刻、你什麼時候會走回頭路。你會不會，又遇到同一個人？」

成長是一件可怕的事，依村上春樹說，人是一晚就突然老去的，可筆者卻更同意已故作家王小波所說的，成長是慢慢的，一晚長大未免太便宜了我們了吧？王小波在《黃金時代》說，生活是一個慢慢受錘的過程，似閹牛一般，一錘一錘的：「人一天天地老下去，奢望也一天天消失，最後變得像挨了錘的牛一樣，可是我過二十一歲生日時沒有預見到這一點，我以為自己會永遠生猛下去，甚麼都錘不了我。」

楊丞琳的成長是一圈又一圈，黃偉文也把年輪當成是愛情的回憶－分手了，砍掉樹本，光出一圈又一圈木紋。可徒然數着一圈又一圈，慨嘆光陰遠去的時候，也好證明了這些年並非徒然。楊丞琳在同一訪問中說過一句，作為概括十分適合：「原來我可以哭到不行、痛到不行，然後再站起來。」