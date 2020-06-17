【超級特派員】46歲的篠原涼子事隔3年後再接拍劇集，更是演出13年前人氣作《超級特派員》的續集。13年前後對比，已是兩子之母的她保養得宜，原是靠數個簡單的生活習慣！

篠原涼子相隔13年再演《超級特派員 》續集，對上一次演出已是2018電影《陽光姊妹淘》及《人魚沉睡的家》，劇集則是2017的《民眾之敵～在這世上，不是很奇怪嗎！？～》（《超級特派員2 》劇照）

樣貌身材不走樣原來靠三大生活習慣？

事隔13年的《超級特派員》續集，於6月17日晚上播出，選用「原班人馬」篠原涼子飾演，更邀來篠原涼子年屆70歲的丈夫市村正飾演。當年雖有傳是篠原涼子因合作舞台劇而與已婚的市村正相戀，男方離婚後，二人於2005年結婚，並育有兩子。二人現時成為圈中模範夫婦，篠原涼子結婚後繼續接拍劇集，屢獲獎項，被封為「日劇天后」，身材樣貌更十年如一日。

13年前拍攝《超級特派員》與2015年為內衣品牌拍廣告，身材樣貌分別不大。（《超級特派員》劇照／Triumph）

近日，篠原涼子就在日本雜誌《週刊女性》中接受訪問時分享保養心得。篠原涼子表示，「凍齡」秘訣是以下生活習慣（點圖看）＝＝＞

青瓜去水腫真係得？營養師：減齡要靠「彩虹飲食法」

香港營養師學會認可營養師黃鶯(Annie)就認為青瓜含一定鉀質，可以幫助消水腫，但未有大型研究指出對身體減脂有多大幫助，如果單靠每天進食青瓜，恐怕未能有很明顯的減脂功效。必須配合均衡飲食與規律運動。Annie並不建議單以青瓜代替早餐，因為青瓜熱量太低，亦無法為早上提供足夠能量。應該配合一定澱粉質和蛋白質作為早餐。

篠原涼子近日上載影片教整雪糕解暑，已為兩子之母的她，看得出幾乎是全素顏出鏡的她，皮膚保養得非常好。（Twitter影片截圖）

而且，除了青瓜，其實含水量高和高鉀質食物均可以幫助去水腫，如冬瓜、白蘿蔔、蕃茄、西瓜、士多啤梨、雪梨等含水量高的蔬果，與薯仔、香蕉、菠菜、火龍果、奇異果、西蘭花等高鉀質食物。

至於大家最關心的「凍齡」，則要靠「彩虹飲食法」－即進食不同顏色的蔬果，便能提供不同的抗氧化營養素，幫助抗衰老。飲食以外，也要配合良好的生活習慣，你又有沒有犯下「凍齡」大忌？

「凍齡」小貼士：