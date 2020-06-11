【飢俄人妻】挑戰情慾尺度　「報復性」濫交出軌能激起男人愛意？

【飢餓人妻】《飢餓人妻》 (Fidelity)以「人妻」角度出發。當與伴侶性生活減少，態度又愈來愈冷淡，決心以「出軌」報復伴侶出軌。當出軌不是男生專利，臭味相投，是否就能填補缺失，白頭偕老？

《飢俄人妻》 (Fidelity)，是俄羅斯女導演 Nigina Sayfullaeva的新作，劇中不乏性愛鏡頭，但並非一味賣弄色情。（《飢俄人妻》 (Fidelity)劇照）

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《飢俄人妻》：「出軌」是一個療傷的過程 ？

《飢俄人妻》 (Fidelity)，是俄羅斯女導演 Nigina Sayfullaeva的新作，劇中不乏性愛鏡頭，但並非一味賣弄色情，似《婚姻故事》（Marriage Story），婚姻以內，愛情濃轉淡，出軌是最快的折衷，性愛只是最赤裸的表達。

《飢俄人妻》講述婦產科女醫生與舞台劇演員丈夫一起多年，丈夫卻愈來愈冷淡，二人的性生活大大減少，妻子於是懷疑他有外遇，偷看丈夫電話，發現曖昧短訊，於是人妻決定報復，偷情濫交。結果當然是東窗事發，女醫生被人發現出軌，婚姻與職業都受到了威脅，卻竟重新激起丈夫的愛欲。

＝＝＞女主角Evgeniya Gromova挑戰尺度全裸演出，大受好評，性感背後原來大有來頭？

男女「出軌」後，結果大不同？

《飢俄人妻》格局不大，說只是數人的小情小愛，但一顆細沙看世界，卻足以翻雲覆雨，顛倒一個人的命運。愛情並非非黑即白，探討二人感情出了差錯，「出軌」是否就能解決問題？二人一起「出軌」，明明白白的開放關係或是「臭味相投」，是不是就能平衡心理？

時興男女平等，還是有人抱着：男人出軌後，浪子回頭是「金不換」；女人出軌後，「綠帽最重要除得快」這等概念？電影探討深入，最弔詭是，要是那「人妻」最後發現自己丈根本沒有出軌，那自己的濫交，是義憤填胸報復、一個療傷的過程 ，還是只是自我放縱的藉口？

心理學家Lawrence Josephs就認為，報復性不忠，也是最甜蜜的不忠。（《飢俄人妻》 (Fidelity)劇照）

報復性不忠 真可令對方回心轉意？

世上沒有獨一無二的玫瑰，只有你花時間最多的一朵，謝了一朵，澆水施肥，天天夜夜悉心照料，再來又是獨一無二的另一朵。在失戀時候，你尚是如此安慰自己；在食之無味，棄之可惜的婚姻或戀愛中，便更會發現「出軌」或是人次常情，因為世上絕對沒有非你不可、獨一無二的感情。

只是，愛人「出軌」了，不能貿貿然地原諒，即使決定不分離，但也永永遠遠地成了心頭的一根刺，動不動便要發痛。比起大方地原諒，大多人似戲中女主角，報復性不忠，心理至少平衡一點。但報復性不忠，是不是真的可令對方回心轉意？是不是就能令對方感同身受、不再犯錯？

《飢俄人妻》不乏「激戰」場面。（《飢俄人妻》 (Fidelity)劇照）

別捉錯用神 你要挽回的不是「對方的心」？心理學家Lawrence Josephs就認為，報復性不忠，也是最甜蜜的不忠。他分析，「出軌」最常見的罪魁禍首是無聊和與情人缺乏親密感。

至於「報復性」不忠，其實並不常見，只是人在戀愛中受到了挫折或受了傷害，無法在原本的感情中發洩，便以「出軌」來報復，希望對方會感受到對自己得傷害，恢復自尊。原因是可以理解的，但Lawrence就指出，這樣的報復性不忠不會令自己感到平衡，因為無論如何，沒有人會覺得自己的伴侶「出軌」是合理的。不論他／她做了甚麼，還是自己做了甚麼。對方會不會回心轉意，重點不是報復不報復，而是二人也要把傷害對方的心，重新放在愛錫對方身上，而二人也要有共識，希望才來一次。

情人「出軌」了，破壞了愛情的忠貞，但要他再種一朵玫瑰，你又何嘗不是呢？對於因為「出軌」而逝去的愛情，筆者想起了瑞蒙·卡佛在《說到愛情時，我們在談論的到底是甚麼？》中的兩句對白：

「有些東西，在我體內死了。」她繼續：「用了很長的時間，但它死了。他殺了它，就似你拿起斧頭砍下去，所有現在都化為灰燼了。」 《說到愛情時，我們在談論的到底是甚麼？》瑞蒙·卡佛

而那恐怖的事，恐怖的是，同樣也是美好的是⋯⋯你們在相遇之前也曾愛過別人……如果我們倆有誰出了事，我想另一個，另一個人會傷心一會兒，你們知道，但很快，或者的一方就會跑出去，繼續再次戀愛……所有這些，所有這些我們談論的愛情，只不過是一種記憶罷了。甚至可能連記憶都不是。 《說到愛情時，我們在談論的到底是甚麼？》瑞蒙·卡佛

參考資料：Psychology Today