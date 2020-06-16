【馬國明湯洛雯認愛】馬國明與湯洛雯大方承認戀情，黃心穎曾回應傳媒「祝他身體健康」，今日（16日）黃心穎在IG限時動態分享帖文，疑似「有感而發」。同時，馬國明的Instagram帳號6月初才開啟，只追蹤51人，除了前女友胡定欣及契妹唐詩詠外，竟與黃心穎隔空再有默契？

黃心穎IG動態「有感而發」：有的人令你大失所望

黃心穎在即時動態上分享，文章大意是世事無常，人來人往，逆境自有逆境意義，她更加上個人感受，寫：「近來收到好多短訊，大家都問候我是否還好，就以這篇文章總結我的回應，謝謝大家，不用擔心，人生會愈來愈好。」（jacquelinebwong@instagram）

黃心穎早前被問到馬國明的新戀情，她則回應指：「祝福佢身體健康、平安。佢私人嘅事留番畀佢回應。」今日（16日）黃心穎在IG限時動態分享文章，大意是世事無常，人來人往，逆境自有逆境意義，她更加上個人感受，寫：「近來收到好多短訊，大家都問候我是否還好，就以這篇文章總結我的回應，謝謝大家，不用擔心，人生會愈來愈好。」文章出自愛情專欄作家李專，意思是不要避開逆境，更不要將重要的決定都交給占卜，生命總自己的風景。

文章節錄 :「有的人你以為患難中會見到真情，但其實人家只有能力陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望；﻿﻿有的人和事，你本以為很重要，非要不可，但到了這些重要關頭，原來只是輕如鴻毛。」

去年「安心事件」之後，馬國明亦盡顯風度，請大家不要處處針對黃心穎，並認為她真的有心改過。（IG/ @kennethmkm）

馬國明IG不追蹤黃心穎 但追蹤了......

馬國明在Instagram上大方承認戀情，上載毛公仔何照片，十分甜蜜，有別於過去低調處理感情的作風。

今年46歲的馬國明除了感情生活低調，其實一直甚少使用社交媒體，兩年前才開微博帳戶，6月初才開始使用Instagram，並上載一張撥弄頭髮相片，寫：「新開始……我係馬國明。」數天已吸引20多萬人追蹤，粉絲們也關心馬國明的追蹤名單，只有50多人，當中除了圈中好友外，也追蹤了前女友胡定欣及「契妹」唐詩詠，舊愛黃心穎榜上無名。但記者發現馬國明一樣追蹤愛情專欄作家李專。

無獨有偶，馬國明在51人清單中追蹤李專，那邊廂黃心穎也在即時動態上分享李專的文章，看來二人，對這位愛情專欄作家的文字感受甚深。

曾經親密的人，所喜所愛難免類似，很多時我們在分手後，甚至與下一任伴侶相處時才會發現，原來自己不自覺殘留了對方的影子。可能是換了對方的口味，也可能是「繼承」了那不為意的小習慣，彷彿有過的感情，根本難以完全割斷。那一切一切其實都無傷大雅，當你走過了那難關，驀然回首，總會感謝對方成就你成為「更完全」的人。

＊以下更多李專愛情金句：

+ 7 + 6 + 5

*許志安昨日（15/6）出席ViuTV 音樂節目《Chill Club》，是「安心偷食」事件以來首次工作，黃心穎近來又在做甚麼？

+ 5 + 4 + 3

愛看「愛情專欄」的男人是更好伴侶？

女生愛看言情讀物、心靈雞湯，似是人之常情；但李專與馬國明，似乎有點點不入，友人質疑，是不是馬國明不小心按錯了？

看心靈雞湯來紓憂解困，閒來打打強心針，並非女性專利，根據美國浪漫小說作家協會的調查，男性讀者估了約五份一。事實上，男生或許跟女生一樣感性，只是刻板印象令我們習以為常。心理學家David Lewis就認為，每天媒體與社交動活動，都增強了關於男人堅忍和女性情感化的性別刻板印象。他更認為，感性的男人其實更風險趣、更有創意、也更富同心情心。

參考資料：HuffPost