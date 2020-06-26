木村拓哉的兩位女兒木村光希和木村心美自出道以來一直都是大眾關注的焦點， 木村拓哉和女兒們的感情十分深厚，父親節剛過去不久，兩姊妹就在Instagram上載了和父親的溫馨合照來感謝父親，不過看來木村家的風格是以互相捉弄為樂，木村兩姊妹更在Instagram上開直播大爆父親不為人知的一面。

木村光希和木村心美和父母一家四口感情深厚，兩姊妹經常會在Instagram分享姊妹情深的親密合照。(koki@IG)

木村拓哉在家變身3歲小孩 被女兒稱「虐待狂」

父親節當天木村光希和木村心美就在Instagram上開直播並同時慶祝父親節，公開感謝父親。木村兩姊妹更是對網友有問必答，不小心就透露了萬人迷爸爸背後的真實個性。有網友在直播上問木村姊妹希望爸爸不要再做的事情是什麼，木村光希就表示希望爸爸能夠戒煙，然後大爆爸爸在家中的幼稚行為，她笑指爸爸私下很淘氣，平常在家裏很喜歡搗蛋，更表示他是個不折不扣的虐待狂(Sadism)。

Koki本人很怕蟑螂，但是每次家中有蟑螂出現的時候，爸爸就會故意捉起蟑螂然後一邊大笑一邊追著Koki跑；另外平常Koki在做料理或者甜品時，木村也會搗蛋，故意把臉伸到Koki面前擋著她的視線，然後大笑，果然是3歲小孩才會做的行為。Coco隨後也加入「父親吐槽大會」，表示平常她在看電視看得很入迷的時候，木村就會走來搶走電視的搖控器，然後作勢要關掉電視，讓她感到無奈又討厭。

適達父親節，木村光希和木村心美在Instagram上開直播並同時慶祝父親節，公開感謝父親。(koki@IG)

木村光希和木村心美在IG上公開感謝父親(按圖看更多)：

木村拓哉在外是男神 在內卻是個愛家男兼慈父

雖然兩姊妹對於父親的調皮行為感到好笑又可恨，但是從她們的言談間還是能看出她們心裏還是很喜歡父親的，因為父親給予了她們最溫暖的父愛和童年。木村拓哉自從結婚後家庭生活一直很低調，他除了維護妻子工藤靜香之外，也會細心保護著兩姊妹不讓她們受到公眾的打擾，在木村姊妹成長的過程中一直有不少謠言，但他都不會回應，也不會讓家人感到壓力，而是讓她們可以自由自在做自己，因此木村兩姊妹才能長大成為活潑開朗又懂事的善良女孩。

木村拓哉在家裏除了扮演父親的角色之外，還會兼任哥哥的身分，陪伴兩姊妹一起玩耍，拉近和女兒的距離。(takuya.kimura_tak@IG)

另外木村姊妹又透露平常父親在家時就像是「長男」一樣，他在家裏除了扮演父親的角色之外，還會兼任哥哥的身分，陪伴兩姊妹一起玩耍，藉此拉近和女兒的距離。，而且木村一家還有一個Line群組，名稱為「木村家」，平常經常都會互相關心慰問，一家人感情深厚。平常木村拓哉除了拍戲以外，大部份的時間都會回家吃飯，陪伴家人，就像普通家庭一樣，卸下「萬人迷」的身份，回家後他就只是一位愛家又帶點孩子氣的平凡父親，不少網友表示十分羨慕Koki和Coco能有一個這麼可愛又有型的父親。

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