MUJI九龍灣位於德福廣場二期，新店於周一（22日）正式開業，打生活概念店的旗號，有別於其他MUJI分店。不過，與此同時，MUJI亦於6月15日在另一地方開了售賣日常用品、書籍，食物和飲料，面積605平方公尺（約183坪），還有71個用餐座位的「MUJI式便利店」。

「MUJI式便利店」最特別是提供便當餐盒選擇。(muji_global@Instagram)

「MUJI式便利店」：只留生活必需的便利商品

MUJI（無印良品）於6月15日在中國北京亦莊京東總部開了新店，售賣日常用品之餘，還賣食品、飲料等等，還有用餐區。

京東總部「MUJI式便利店」MUJICOM：

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「MUJI式便利店」稱為MUJIcom，是繼無印良品酒店（MUJI HOTEL）與無印良品家裝（MUJI INFILL）後的新概念。有別於MUJI其他分店，MUJI只為日常生活提供便利、親切和舒適的服務。

日本的MUJIcom設於大學校區，有別京東店針對上班族，針對大學生會設有手工材料部，因此是變色龍般的便利店。（tana11015＠Instagram)

MUJIcom早早在日本出現，以便利店為基礎，有時設於地鐵站、有時設於大學，但卻又比便利店多一點點，設微波食物及類似咖啡廳的用餐區，希望在便利同時，打造一個讓人停下來歇歇、交流的空間。東京武藏野美術大學市谷校區的MUJIcom就設「com Studio」和「Open Market」兩大部份，分別售賣書籍、提供各種手工材料，又售賣學生與政府合作開發的產品。除了便利商品，皆針對學生打造舒適空間而設。

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MUJIcom針對顧客群 靈活變化

而京東總部MUJIcom則不同，因為選址的消費者主要是電商巨頭的員工。因此，售賣的貨品與裝潢都是以一般「上班族」而設，賣日常用品、早午餐、下午茶等輕食、微波便當與咖啡等等。MUJIcom就是因地制宜，變色龍似的便利店。

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我們喜歡MUJI甚麼？或許就是「這樣就好」的生活哲學

MUJI（無印良品）連連開分店，超過300家分店，但也曾有持續失敗長達11年的歷史。在眾多大品牌，如Uniqlo、H&M、ZARA等砸大錢經營旗艦店的競爭之中，無印良品用它的經營哲學－不是「這樣最好」而是「這樣便好」的經營哲學，在全世界大受歡迎。

MUJI最近推出的商品-竹製即棄飲管，分10枝及100枝裝。(muji_global@Instagram)

在《MUJI生成的「思考」與「言語」》一書中，就剖白無印良品品牌的理念。說它是一個品牌，還不如說它是一種生活哲學，以「No design」作為基礎，不強調潮流或個性，只是從消費觀點來開發商品，提倡理性消費。書中寫：「『這樣就好』的商品，但這並不意味著向品質妥協，而是以高水平製造品為目標。」而且，MUJI的設計是簡單無華的，但不是一味地在奉行極簡主義，反而是刻意地造個空的容器一般，能夠接受不同的觀點，也能夠無拘無束的發揮。

對於筆者而言，吸引我們的，或許就是在過於浮華的世代中，那一份留白。