【MUJI九龍灣】MUJI無印良品九龍灣新店位於德福廣場二期，於本周一（22日）開業，吸引人潮到訪。新店除了主打「日本直送」的食物外，更有不能錯過的「新店限定」，記者實測後，整理能避過大排長龍的購買攻略！

【MUJI九龍灣】MUJI無印良品九龍灣新店於本周一開業，新店除了主打「日本直送」的食物外，更有不能錯過的「新店限定」（無印良品提供）

MUJI九龍灣店（無印良品德福廣場店）是無印良品在香港的第二十一間店舖，新店總面積逾 24,000 平方呎，以「食」為主題，增設「食材市集」、「茶米工房」等多種新元素；同時設有 Café&Meal MUJI，提供手沖咖啡、新鮮烘焙麵包、外帶輕食以至全日餐單。另外，新店亦加入 MUJI GREEN、MUJI BOOKS、Found MUJI、居住空間主題展示及首次於香港推出刺繡服務。

以下推介必買攻略：

【MUJI九龍灣】MUJI九龍灣的新店有售「店舖限定」。（林芷欣攝）

【攻略一】齊全純白衣物 輕鬆打造「無印風」

無印良品的衣物一直「性價比」極高，設計簡單、百撘，品質良好。而MUJI九龍灣的新店雖然以「食」作為主打，也有售衣物服飾，當中白色的衣衫非常齊全，當中包括襯衫、背包、布鞋等等。喜歡白色的你，相信能輕鬆打造「無印風」。

＝＝》MUJI九龍灣新店限定「小白鞋」必睇：

+ 6 + 5 + 4

＝＝》跟日本女孩學「無印風」穿撘：

+ 12 + 11 + 10

【攻略二】全港唯一「茶米工房」及coffee bar：早、午、晚也需要不同的茶療

MUJI九龍灣店獨有的「茶米工房」，也是絕不可錯過。

筆者推介「養生時間茶」，十分適合注重健康的上班一族，用來作小禮物也十分貼心。「茶米工房」以「Relax」(寧神放鬆)及「Refresh」(清新煥發)為 主題，由茶藝師搭配出適合「早上」、「佐餐」、「午後」及「睡前」各時段享用的 16 種調配茶，顧客可因需要而選購，自選茶葉統一定價$90/50g，意念新鮮！

【MUJI九龍灣】筆者推介「養生時間茶」，十分適合注重健康的上班一族，用來作小禮物也十分貼心。（無印良品提供）

+ 3 + 2

==>另外，MUJI 九龍灣店特設coffee bar也不能錯過，還有售不同手沖咖啡：

+ 4 + 3 + 2

【攻略三】避排隊有方法？店內兩個收銀處

新店開張，雖然想即時到訪，但假日的「人龍」、水泄不通總會令人卻步。記者於下午1至2時親身到訪，午飯時間排隊人潮不斷，但也有方法減短排隊時間，或許能令湊熱鬧的各位也可輕鬆一點。

MUJI九龍灣店的收銀處有二：靠近書刊部這個收銀處，結帳相信更為方便快捷。（林芷欣攝）

首先，MUJI九龍灣店的收銀處有二：一接近出口位置，另一則在書刊部附近，記者觀察在後者有三部收銀機同時運作，排隊時間1至3分鐘不等。另外，九龍灣新店的coffee bar、麵包部與「茶米工房」同時只接受電子支付，準備好八達通、信用卡等，則可輕鬆避開人潮。

【點圖即看】更多MUJI九龍灣店的特色推介＝＝＞

無印良品德福廣場店

店舖地址：九龍灣德福廣場 2 期 4 樓 401-402 舖

營業時間：星期一至五 11:00 – 22:00 / 星期六、日及公眾假期 10:00 – 22:00