【周末好去處—深水埗區市集】6月20日及21日除了有JCCAC 賽馬會創意藝術中心的大型手作市集，位於荔枝角 D2 Place舉行《100個遲到的理由》市集，就召集所有遲到的臉孔與氣憤的朋友，把怨氣宣洩。

遲到的人想像力驚人，身邊戀有個例必遲到的朋友？（《歎息橋》劇照）

100個遲到的理由展覽－設「遲到打小人區」

Lifemart早前已在市集收集了市民的遲到理由投稿，以此作展覽《100個遲到的理由》。遲到的可在展覽中找「靈感」；氣憤的朋友則可找共鳴－原來那麼多人受害者！

遲到大致可分兩大類，分別是「自欺欺人派」跟「超越自然現象派」，前者遲到時，往往提出的藉口都自欺欺人，經典例子莫過於「轉個彎就到」，往往要等多20至30分鐘。而「超越自然現象派」遲到者，更會提出一些很多人畢生都不會遇到幾次的事件作原因，如「電梯層層停」，他們的生命彷彿有一種特別磁場，否則怎會遇到的奇人怪事特別多？

以下部份「貼堂」作品，「搞鬼」遲到理由你又會否覺得似曾相識？

+ 6 + 5 + 4

不過，筆者最喜歡的還是「遲到打小人區」，插畫家Jason Tommy會為大家的的遲到理由作靈感畫畫，即場讓參加者「打小人」發洩。另外，Jason Tommy亦把是次市集的主題畫成扭蛋襟章。

插畫家Jason Tommy會為大家的的遲到理由作靈感畫畫，即場讓參加者「打小人」發洩。（JasonTommy Illustration 小塗蛙＠Facebook）

本地創作市集攤檔 紙品區設「慢遞未來信件」服務

另外，筆者推介的另一活動就是「未來信件」活動。雖則遲到不好，但有好些事情，確實需時，在這囫圇吞棗的世代，我們都忘了靜心等待的修養。遲到的朋友確實可惡，但世間多得是心急不來的事。有時候，你在等一個人；有時候，你在等待更複雜的事。事緩則圓，人緩則安，在這靜候的時候，你又有甚麼想跟未來的自己或身邊人說？

「慢遞未來信件」服務，就是讓參加者以自己喜歡的明信片與不同紙品，揀某年某月某日寄出。筆者覺得在過於現實得血淋淋的時代，確是需要一些浪漫舉動來調劑一下。

＊更多市集攤檔：

+ 8 + 7 + 6

《100個遲到的理由 主題市集》

日期 : 2020年 6月20 及 21日

時間 : 13:00-20:00

地點 : 荔枝角 D2 Place ONE (一期) 2樓 The Space