【殺手】由黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、高海寧、江美儀演出的劇集《殺手》於本星期首播，故事題材、演員造型新鮮。被指遭無綫「雪藏」的李佳芯（Ali）暌違一年終於有新劇出街，Ali在劇中飾演為生活奔波的單親媽媽錢向茜，劇中造型更是顛覆過往女神形象，以爆炸頭髮型加黑色粗框眼鏡造型演出師奶醜角，絕對破格。

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李佳芯（Ali）原在有線電視擔任主持人，2012年轉投無綫後才開始演員生涯，一開始多演第三者、情婦等「邪花」角色讓觀眾留下深刻印象，後來在《BB來了》演活了新手媽媽的不安焦慮，引起觀眾共鳴，更憑此角奪得2018年台慶的「視后」殊榮，讓觀眾見識到她作為演員多變的一面，也讓她的演技得到認同。

李佳芯一向以女神形象示人。（IG@aliaime）

從「一嚿飯」到視后 演員之路

李佳芯（Ali）的演員之路，一路走來除了是演技磨煉，也是人生歷練。她在2018年奪得「視后」時，在台上將自己形容為「一嚿飯」。她曾公開提及以往的自己很自閉，不懂得表達自己，透過演出不同角色，都可以從當中找到一些個人特質，從而更了解自己。Ali加入無綫線時已是30之齡，起步似乎比很多演員遲，Ali得獎時也坦言她並不是「贏在起跑線」的人，也從來都不懂得「前人種樹、後人庇蔭」的感覺。Ali接受01娛樂訪問時直言試過9個月無劇拍，曾經有過放棄的念頭，在負面情緒充斥住生活期間，她學懂將負能量化作動力，好好裝備自己，然後等待屬於自己的「機會」。

李佳芯2018年奪得視后。（01娛樂/葉志明攝）

演貪錢媽媽入型入格

37歲的Ali現實中與前ViuTv藝人陳炳銓拍拖6年，感情穩定，但還未有結婚或生育計劃。但在劇集中，她早已多次飾演母親角色。這次Ali在《殺手》中有個11歲的兒子，角色英文名字是「Cash」，也是人如其名般市井貼地，居住劏房，到處做散工養活兒子，事事都要「睇錢份上」。只是年紀輕輕便已為人母，表面上要假裝堅強成熟，內心仍戒不掉「貪玩」本性，帶着兒子從補習班「逃學」等細微劇情可突顯Ali在劇中性格。這次Ali飾演貪錢、貪小便宜的單親媽媽入型入格，成為演員6年，演技漸漸成熟，其實過去她的演出曾經負評如潮。

現實中未為人母的Ali已在劇中多次飾演母親。（IG@aliaime）

李佳芯過去戲路甚廣，點擊回顧她過去的不同角色......

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曾被批演技差是花瓶

其實Ali並非首次飾演單親媽媽，2017年在劇集《與諜同謀》中也曾飾演5歲小朋友的母親，在劇中面對丈夫失蹤的她同樣肩負起家庭重擔。雖同樣是單親媽媽，卻不如《殺手》中的角色落魄，有學歷又有工作能力的她深受重用，是個事業型的女強人。但Ali在《與諜同謀》的演技負評如潮，被網民批評她「做戲只得一個表情」，指她的演技需要「惡補」，更有人直指「應該做住配角先，等ready先擔正，唔好糟蹋劇本」，一度被網民覺得是空有美貌的花瓶。後來Ali勇於挑戰不同角色，戲路變廣，也慢慢鍛煉演技，觀眾才漸漸對她改觀，這次在《殺手》中挑戰醜角，相信她的演技又會再下一城。